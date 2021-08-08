«Ты ведь взрослая уже». Шнуров указал Булановой, пожаловавшейся в Центризбирком, на «сдутый мячик»

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал 8 августа поэтическое обращение к певице Татьяне Булановой, которая накануне записала обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Артист усомнился в том, что в её жалобах есть смысл.



Видеообращение Булановой накануне транслировали соцсети и СМИ, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он поддерживает избирательную кампанию кандидатов партии «Родина» в Петербурге. Певица обратила внимание главы ЦИКа на то, что чиновники запретили её коллегам распространять политическую агитацию. При этом, по её мнению, губернатор Петербурга Александр Беглов не в курсе происходящего, а «кто-то действует у него за спиной».

