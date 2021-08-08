«Ты ведь взрослая уже». Шнуров указал Булановой, пожаловавшейся в Центризбирком, на «сдутый мячик»

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал 8 августа поэтическое обращение к певице Татьяне Булановой, которая накануне записала обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Артист усомнился в том, что в её жалобах есть смысл.
Видеообращение Булановой накануне транслировали соцсети и СМИ, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он поддерживает избирательную кампанию кандидатов партии «Родина» в Петербурге. Певица обратила внимание главы ЦИКа на то, что чиновники запретили её коллегам распространять политическую агитацию. При этом, по её мнению, губернатор Петербурга Александр Беглов не в курсе происходящего, а «кто-то действует у него за спиной».
«В избирательном забились кураже.
Что Памфилова? Как без усов Беглов.
Таня, ты ведь взрослая уже,
Мячик сдут, им не забить голов», — ответил Булановой Шнуров в официальной группе во «ВКонтакте».
Он добавил, что уверен, что курс, который предполагает отсутствие правил, властью выбран давно, добавив, что ему до слёз обидно за Петербург.
Отметим, что Татьяна Буланова баллотируется от партии «Родина» в Калининском районе в Законодательное собрание, также она идёт на выборы в Государственную думу в округе 212 на юге Петербурга.