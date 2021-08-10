У Уэнсдэй из продолжения «Семейки Аддамс» Бёртона появились звёздные родители

Актриса Кэтрин Зета-Джонс присоединилась к актёрскому составу сериала о девочке Уэнсдэй из семейки Аддамс, который снимает режиссер Тим Бёртон. О том, что звезда фильмов про Зорро, друзей Оушена и многих других исполнит роль Мортиши Аддамс — главы семейства, сообщили представители Netflix в социальных сетях.
В компании также заявили, что роль мужа героини — Гомеса Аддамса — досталась пуэрто-риканскому актёру Луису Гусману. Публике он известен в первую очередь по работе в «Трафике» Стивена Содерберга и «Ночам в стиле буги» Пола Томаса Андерсона.
Саму Уэнсдэй сыграет Дженна Ортега из «Астрала».
Сюжет сериала Wednesday, который, предположительно, будет состоять из восьми серий, составят приключения подросшей дочери супругов Аддамс и её учёба в академии Nevermore. Героине предстоит встретиться с убийцей, терроризирующим город, научиться контролировать свои суперспособности и разгадать тайну из прошлого.
История о семье, которая отличается любовью ко всему странному, потустороннему и до смерти пугает обывателей, была придумана художником-карикатуристом Чарльзом Аддамсом. Комиксы в 1964 году стали основой для сериала «Семейка Аддамс» кинокомпании Filmways Television, ставшего американской классикой.
Как ранее отмечало издание Deadline, для Тима Бёртона Wednesday станет первым многосерийным игровым проектом, в котором он выступает в качестве режиссёра.