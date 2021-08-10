У Уэнсдэй из продолжения «Семейки Аддамс» Бёртона появились звёздные родители

Актриса Кэтрин Зета-Джонс присоединилась к актёрскому составу сериала о девочке Уэнсдэй из семейки Аддамс, который снимает режиссер Тим Бёртон. О том, что звезда фильмов про Зорро, друзей Оушена и многих других исполнит роль Мортиши Аддамс — главы семейства, сообщили представители Netflix в социальных сетях.

В компании также заявили, что роль мужа героини — Гомеса Аддамса — досталась пуэрто-риканскому актёру Луису Гусману. Публике он известен в первую очередь по работе в «Трафике» Стивена Содерберга и «Ночам в стиле буги» Пола Томаса Андерсона.

