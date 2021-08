Space #Olympics 1/4:

Lack-of-floor routine – much 👏 to Pyotr for completing his routine without touching anything, a difficult feat!

🥇

Gym hors-sol – on ne dirait pas comme ça, mais les immobilisations en plein vol de Piotr requièrent une grande expérience#MissionAlpha pic.twitter.com/gXAHSHHmcu