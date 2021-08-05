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Петербуржец сопроводил утиное семейство и отдал честь. Автомобилисты в пробке смахнули слезу умиления

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны мужчина помог утке с утятами покинуть дорогу

Неизвестный герой в солнцезащитных очках спас утиную семью от возможной трагедии на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Птица со своим выводком переходила дорогу, но упёрлась в водоналивные ограждения. Петербуржец открыл им путь к свободе. Видео появилось в соцсетях 5 августа.

На кадрах мужчина добродушного вида отодвигает один из пластмассовых блоков, а затем загоняет уточек в образовавшийся проём. После отдаёт матери и птенцам честь и ставит ограждение на место. «Мужик — красавчик», — даёт характеристику спасителю девушка за рулём, снимающая происходящее на телефон.

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