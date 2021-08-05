Неизвестный герой в солнцезащитных очках спас утиную семью от возможной трагедии на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Птица со своим выводком переходила дорогу, но упёрлась в водоналивные ограждения. Петербуржец открыл им путь к свободе. Видео появилось в соцсетях 5 августа.
На кадрах мужчина добродушного вида отодвигает один из пластмассовых блоков, а затем загоняет уточек в образовавшийся проём. После отдаёт матери и птенцам честь и ставит ограждение на место. «Мужик — красавчик», — даёт характеристику спасителю девушка за рулём, снимающая происходящее на телефон.