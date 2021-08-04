Как рассказал Александр Чаплыгин в своем Instagram 4 августа, с помощью инсталляции он хотел привлечь внимание к проблеме коррупции в России. Мужчина намеревался передать работу сотрудникам ведомства, но те упомянули, что не имеют права принимать ценности безвозмездно, и попросили его согласовать арт-объект с местной администрацией.

«Более двух недель назад прошла волна коррупционных скандалов. Мне как художнику пришла мысль изготовить макет золотого унитаза, наполненного золотом. Поверх него я разместил решетчатое ограждение. Инсталляция говорит о том, что безмерное обогащение преступным путем ведет к печальным событиям», — рассказал Чаплыгин.

Один из сотрудников полиции интерпретировал творчество художника как оскорбление. Чаплыгина задержали и отвезли в отдел полиции. По словам автора арт-объекта, ему вменяют 319 статью УК РФ (оскорбление представителя власти).



Ранее «Фонтанка» писала, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о получении взятки в 19 миллионов рублей организованной группой под руководством начальника УГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова. Всего по делу провели 80 обысков, в рамках которых изъяли крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили и интересующие следствие документы и предметы. Кроме того, СК показал видео из «дворца» Сафонова, в котором в числе других атрибутов роскоши был золотой унитаз.

