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«Мы не имеем права принимать ценности». В Ставрополе полицейские отказались от золотого унитаза

В Ставрополе задержали художника, поставившего золотой унитаз перед зданием ГИБДД

В Ставрополе художник Александр Чаплыгин установил перед зданием регионального управления ГИБДД инсталляцию под названием «Взятка — тюрьма». Арт-объект в виде золотого унитаза в клетке «красовался» у порога строения до прихода полицейских.

Как рассказал Александр Чаплыгин в своем Instagram 4 августа, с помощью инсталляции он хотел привлечь внимание к проблеме коррупции в России. Мужчина намеревался передать работу сотрудникам ведомства, но те упомянули, что не имеют права принимать ценности безвозмездно, и попросили его согласовать арт-объект с местной администрацией.

Фото: кадр из видео/instagram.com/7297_aleksandr
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«Более двух недель назад прошла волна коррупционных скандалов. Мне как художнику пришла мысль изготовить макет золотого унитаза, наполненного золотом. Поверх него я разместил решетчатое ограждение. Инсталляция говорит о том, что безмерное обогащение преступным путем ведет к печальным событиям», — рассказал Чаплыгин.

Один из сотрудников полиции интерпретировал творчество художника как оскорбление. Чаплыгина задержали и отвезли в отдел полиции. По словам автора арт-объекта, ему вменяют 319 статью УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ранее «Фонтанка» писала, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о получении взятки в 19 миллионов рублей организованной группой под руководством начальника УГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова. Всего по делу провели 80 обысков, в рамках которых изъяли крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили и интересующие следствие документы и предметы. Кроме того, СК показал видео из «дворца» Сафонова, в котором в числе других атрибутов роскоши был золотой унитаз.

Фото: кадр из видео/instagram.com/7297_aleksandr

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Комментарии (2)

AlBerkut
Шта???
Мент оскорбился унитазом? 😂😂😂😂
Не, ну если бы хотя бы сравнением с оным....
klaus-khoffman
Подлиз засчитан!!!
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