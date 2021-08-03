В день рождения Ильи Репина в его музей пустят бесплатно

В честь 177-летия со дня рождения художника Ильи Репина, 5 августа его Музей-усадьба «Пенаты» будет принимать посетителей бесплатно, но по предварительной записи. Об этом 3 августа сообщили в Музее академии художеств, филиалом которого является учреждение культуры.



По случаю праздничной даты, в музее планируется ряд мероприятий: в 16:00 состоится открытие выставки «Репин в Париже» и получасовой концерт классической музыки, в котором прозвучат произведения любимых композиторов художника: Мусоргского, Бородина, Чайковского.

