В день рождения Ильи Репина в его музей пустят бесплатно

В честь 177-летия со дня рождения художника Ильи Репина, 5 августа его Музей-усадьба «Пенаты» будет принимать посетителей бесплатно, но по предварительной записи. Об этом 3 августа сообщили в Музее академии художеств, филиалом которого является учреждение культуры.
По случаю праздничной даты, в музее планируется ряд мероприятий: в 16:00 состоится открытие выставки «Репин в Париже» и получасовой концерт классической музыки, в котором прозвучат произведения любимых композиторов художника: Мусоргского, Бородина, Чайковского.
Подробности — на сайте музея.
Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» находится в поселке Репино, художник провел там последние 30 лет своей жизни. Музей был открыт в 1939 году. В экспозиции представлены личные вещи художника, картины и рисунки — всего около 60 произведений живописи и графики.