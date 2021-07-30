В столице Татарстана задержали основателя инвестиционной пирамиды Finiko

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.



Как сообщает РИА Новости 30 июля, информацию об этом подтвердил источник в силовых структурах Татарстана. Ранее в правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от местных вкладчиков упомянутой организации.

По сведениям начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслана Давлетьярова, в целом по стране с жалобами в полицию обратились больше тысячи человек. Суммы ущерба варьируются в диапазоне от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.