В столице Татарстана задержали основателя инвестиционной пирамиды Finiko

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.
Как сообщает РИА Новости 30 июля, информацию об этом подтвердил источник в силовых структурах Татарстана. Ранее в правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от местных вкладчиков упомянутой организации.
По сведениям начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслана Давлетьярова, в целом по стране с жалобами в полицию обратились больше тысячи человек. Суммы ущерба варьируются в диапазоне от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
В декабре 2020-го прокуратура Татарстана сообщила, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Тогда их заподозрили в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей.
По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020-го злоумышленники действовали на территории Татарстана и других регионов Российской Федерации. От имени компании они привлекали денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. При этом клиентам гарантировали доход в размере до