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В столице Татарстана задержали основателя инвестиционной пирамиды Finiko

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Как сообщает РИА Новости 30 июля, информацию об этом подтвердил источник в силовых структурах Татарстана. Ранее в правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от местных вкладчиков упомянутой организации.

По сведениям начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслана Давлетьярова, в целом по стране с жалобами в полицию обратились больше тысячи человек. Суммы ущерба варьируются в диапазоне от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

В декабре 2020-го прокуратура Татарстана сообщила, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Тогда их заподозрили в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020-го злоумышленники действовали на территории Татарстана и других регионов Российской Федерации. От имени компании они привлекали денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. При этом клиентам гарантировали доход в размере до 25 % от суммы ежемесячно. Добавим, у компании Finiko не было лицензии на деятельность форекс-дилера, а в государственных реестрах и налоговых органах она зарегистрирована не была.

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Комментарии (4)

266103140
уж сколько раз твердили миру, что .....кнопки "бабло" - не было и нет) Там люди кредиты брали )Капец)
SU LUX INN
немедленно Освободить Руслана! как же властей Корежит от того, что Простой народ сможет разбогатеть, ставят палки в колесу порядочным Людям, которые всего лишь хотят принести народу Достаток! не мешайте Инвестициям, новым выплатам! Думающие люди сами должны решать, как им Вложить собственные средства!
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