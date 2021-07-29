Пандемия коронавируса привела к росту убийств людей с альбинизмом ради колдовских ритуалов

Пандемия коронавируса спровоцировала рост убийств и нападений на людей с альбинизмом, которые становятся жертвами суеверий. Об этом 29 июля в докладе рассказала эксперт ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвоса Эро.



Эксперт заявила, что люди, лишившиеся во время пандемии какой-либо возможности заработать, окончательно обнищали и стали обращаться к колдунам, надеясь быстро разбогатеть или обрести удачу с помощью зелий из частей тела альбиносов. Большинство жертв были детьми.



«Я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом. Что еще более трагично, большинство жертв — дети», — говорится в заявлении.

