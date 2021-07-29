На 92 страницах графического романа художники арт-объединения Metamodern Comics Саша Панцирь и Сергей Антипин воплотили детективную фантазию , основанную на реальной истории, которая произошла в уральском городке Кыштыме в 90-х годах. Главный герой комикса — молодой художник, который приезжает в Кыштым к своей девушке. Скоро они узнают, что их соседка Тамара Просвирина выкармливает странное существо, которое называет Алешенькой. Молодые люди пытаются выяснить загадку происхождения гуманоида.

Чтобы напечатать тираж комикса, художники обратились на краудфандинговую платформу, и быстро собрали заявленную скромную сумму в 35 000 рублей.



Историю гуманоида Алешеньки вспоминал Андрей Лошак в интервью на YouTube-канале «вДудь». В 1996 году журналист работал в передаче «Намедни», куда, по его словам, «стекалось безумие, мы регулярно делали подобные сюжеты, про звездотроны, и подобные вещи». Тогда зрителям стала известна загадочная история местной жительницы Тамары Просвириной. Она нашла странное существо на кладбище в поселке Каолиновый под Кыштымом. Пенсионерка назвала его Алешенькой и стала ухаживать за ним, кормить молоком и конфетами. Позже женщину госпитализировали в психиатрическую больницу, а существо, предположительно, умерло от голода. Тогда телеканалы страны показали кадры с изображением «мертвого тела» существа — гуманоидного телосложения, размером с новорожденного ребенка и с огромной головой. Журналист в интервью Дудю рассказал, что тогда его расследование зашло в тупик. Был это розыгрыш, фантазии психически больной женщины или что-то паранормальное — установить не удалось.

