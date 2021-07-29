Белоснежная кормушка, внутри которой закреплены несколько миниатюрных картин, появилась на Средней аллее Каменного острова вечером 28 июля. Первым «посетителям» предложили угощение — по полу «галереи» её создатель рассыпал пшено.

Минималистичная картинная галерея для птиц появилась на Каменном острове в Петербурге. Пространство под названием Bird House Gallery построил художник Максим Шишов. Видео с торжественного открытия он разместил у себя в Instagram. Все было, как на настоящем вернисаже: брызги шампанского и красная ленточка.

«Птицы очень похожи на арт-критиков. Держат крылья за спиной и вглядываются в произведения искусства, но при этом оценить эти произведения им никто не даёт», — привел сравнение в разговоре с «Фонтанкой» Максим Шишов, объясняя, как пришёл к идее дать пернатым «и хлеба, и зрелищ». По его словам, уже после торжественного открытия к кормушке прилетела маленькая птичка. Она испугалась людей и быстро улетела, поэтому сфотографировать её не получилось. Впрочем, как надеется автор, вслед за ней «галерею» оценят и сородичи. «Будут устраивать сабантуи и приятно проводить время», — шутливо предположил он.



Петербуржцы идею оценили и потребовали большего. «Где там малюсенькая книга отзывов? Срочно завести!» — написал под снимками в Instagram один из пользователей. «Жду отзывы посетителей!» — подхватил другой.



Напомним, в июне на Пряжке появились «домики для уточек» — рассчитанные на две семьи, они имитируют человеческое жилище: в них есть окна, терраса, свет и собственный сад.

