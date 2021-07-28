Земфира порадовала поклонников новым EP. Вечером 28 июля в соцсетях певицы и на музыкальных сервисах появился мини-альбом «Ах». В нем — четыре песни.



Первой стоит мечтательная «Ах», напоминающая своим расслабленным настроением знаменитую «Небо, море, облака». Ей на смену приходит «Почта», где меланхолия текстов сочетается с хитовой безмятежностью музыки. Третья песня — такая же легкая настроенческая «Мелодрама». А финалом идет уже известная слушателям по дубайскому концерту 2019 года и синглу этого лета «Гудбай».