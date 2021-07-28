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«Ах». Новый летний и легкий мини-альбом Земфиры внезапно выложен в Сеть

Земфира порадовала поклонников новым EP. Вечером 28 июля в соцсетях певицы и на музыкальных сервисах появился мини-альбом «Ах». В нем — четыре песни.

Первой стоит мечтательная «Ах», напоминающая своим расслабленным настроением знаменитую «Небо, море, облака». Ей на смену приходит «Почта», где меланхолия текстов сочетается с хитовой безмятежностью музыки. Третья песня — такая же легкая настроенческая «Мелодрама». А финалом идет уже известная слушателям по дубайскому концерту 2019 года и синглу этого лета «Гудбай».

Слушатели оценили новую работу артистки. «Для тех, кто ругал «Бордерлайн» за депресивность: вот вам летний, лёгкий мини-альбом», — написал один из пользователей. «Будет очень смешно, если скажут: «Мало самокопания и депрессии — это не Земфира, и вообще, она изменилась»», — ответили ему.

Последний альбом певицы «Бордерлайн» был выложен в Сеть в ночь с 25 на 26 февраля. 26 апреля вышло оригинальное лирик-видео на песню «Пальто», снятое Ренатой Литвиновой. Также артистка в этом году выпускала саундтрек к фильму подруги и режиссера «Северный ветер».

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Комментарии (1)

hal9000
Земфира эт студенческое время ..знакомая постоянно ее крутила..аж до тошноты..))..лирика у нее конечно не для всех..если поверхностно воспрнинимать то да депрессия..))
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