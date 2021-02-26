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Новый альбом Земфиры «Бордерлайн» выложен в Сеть

Новый альбом Земфиры доступен для прослушивания онлайн. Ссылка на пластинку с названием «Бордерлайн» была опубликована в ночь с 25 на 26 февраля в официальной группе певицы во «ВКонтакте».

Альбом состоит из 12 композиций. Как уже раньше писала «Фонтанка», анонсируя его среди самых ожидаемых в 2021 году, в трек-лист вошли композиции «Этим летом» и «Крым», а также ранее известная в концертной версии «Абьюз» и вышедшая несколько дней назад песня «Остин», чей клип вызвал противоречивую реакцию слушателей.

Напомним, ранее о новом альбоме Земфиры высказалась Рената Литвинова. Актриса и режиссер назвала его гениальным. «Я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!» — поделилась актриса и режиссер мнением в Instagram.

1 февраля вышел клип на песню Земфиры «Злой человек», вошедшую в саундтрек фильма Литвиновой «Северный ветер». Критик «Фонтанки» оценила новую киноработу иконы стиля.

Предыдущий альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.

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Комментарии (2)

footballer13
Последний альбом "Жить в твоей голове" был ужасен относительно более раннего творчества, хотя пипл схавал. Вымучивала она его пять лет, этот получается уже почти восемь. Терзают меня смутные сомнения, но послушаем.
cerf
Не огонь альбом
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