Новый альбом Земфиры доступен для прослушивания онлайн. Ссылка на пластинку с названием «Бордерлайн» была опубликована в ночь с 25 на 26 февраля в официальной группе певицы во «ВКонтакте».

Альбом состоит из 12 композиций. Как уже раньше писала «Фонтанка», анонсируя его среди самых ожидаемых в 2021 году, в трек-лист вошли композиции «Этим летом» и «Крым», а также ранее известная в концертной версии «Абьюз» и вышедшая несколько дней назад песня «Остин», чей клип вызвал противоречивую реакцию слушателей.