Новый альбом Земфиры доступен для прослушивания онлайн. Ссылка на пластинку с названием «Бордерлайн» была опубликована в ночь с 25 на 26 февраля в официальной группе певицы во «ВКонтакте».
Альбом состоит из 12 композиций. Как уже раньше писала «Фонтанка», анонсируя его среди самых ожидаемых в 2021 году, в трек-лист вошли композиции «Этим летом» и «Крым», а также ранее известная в концертной версии «Абьюз» и вышедшая несколько дней назад песня «Остин», чей клип вызвал противоречивую реакцию слушателей.
Напомним, ранее о новом альбоме Земфиры высказалась Рената Литвинова. Актриса и режиссер назвала его гениальным. «Я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!» — поделилась актриса и режиссер мнением в Instagram.
1 февраля вышел клип на песню Земфиры «Злой человек», вошедшую в саундтрек фильма Литвиновой «Северный ветер». Критик «Фонтанки» оценила новую киноработу иконы стиля.
Предыдущий альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.