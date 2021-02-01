Земфира выпустила клип на песню «Злой человек», ставшую саундтреком к фильму «Северный ветер». В видео, появившемся на YouTube 1 февраля, режиссёр картины и исполнительница одной из главных ролей Рената Литвинова едет в машине в снегопад и курит. Больше в ролике не происходит ничего: режиссер признавалась, что специально придумала эту сцену ради песни, и ее «держит» именно музыка. Более того — такое название чуть не получила вся картина.

Трейлер фильма «Северный ветер» был опубликован в Сети летом 2020 года. Зрители узнают историю могущественного женского клана, который был настолько влиятелен, что даже в сутках у его членов был ещё один час. Картина попала в программу Международного Роттердамского кинофестиваля.

30 января Рената Литвинова рассказала, что послушала новый альбом Земфиры и назвала его «гениальным». «Я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!» — поделилась актриса и режиссёр мнением в Instagram.



Известно, что в новый сборник Земфиры войдут две композиции, которые певица уже исполняла вживую, — «Этим летом» и «Крым». По мнению музыкальных критиков, новый альбом — первый после восьмилетней паузы — одно из самых ожидаемых музыкальных событий 2021 года.

