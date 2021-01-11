От Земфиры до Адели. Чёртова дюжина музыкальных событий, которые стоит ждать в 2021-м

Фото: кадр из клипа группы ДДТ

Прогнозировать что-либо в музыкальной индустрии — труднее, чем в любой другой отрасли: вероятность того, что концерты все-таки случатся, сейчас следует делить примерно на два. Вирус и связанные с ним спонтанные обстоятельства способны поколебать даже самые железные планы. И все-таки...

Альбомы

1. Новый альбом группы The Cure. Готическая бригада Роберта Смита не выпускала номерных пластинок с 2008 года. При этом группа продолжает давать концерты, ибо классического материала им с лихвой хватает для того, чтобы удерживать внимание своих многочисленных поклонников. По словам музыкантов, нового материала между тем скопилось на несколько пластинок. Так что есть большая вероятность, что после выпуска альбома Роберт Смит войдет во вкус, и мы получим целую серию.

2. Чуть меньше, но тоже достаточно долго держит в напряжении своих поклонников Земфира. Ходили слухи, что певица вообще прекращает заниматься музыкой. Косвенно это подтверждали ее крайне редкие появления на сцене. Но вот, наконец, стало подлинно известно, что новый альбом Земфиры все-таки готовится к выпуску. И две песни, которые в него войдут, уже исполнялись артисткой вживую («Этим летом» и «Крым». — Прим. ред.).



3. Rhye, не самая известная в России группа, но имеющая все шансы ей рано или поздно стать, также готовит новый альбом. Можно бесконечно долго подбирать слова, чтобы описать музыку, которую они изготавливают. Но, как все мы знаем, пытаться описать музыку словами — дело неблагодарное. Мое субъективное ощущение от их песен — это кристально-прозрачная и вычищенная до зеркального блеска версия легендарных Portishead. В любом случае, пока есть время и новый альбом под названием Home еще не вышел (планируется — 22 января), я очень рекомендую поспешить и оценить предыдущие работы проекта. Чтобы успеть в них влюбиться и ждать нового релиза с уже неподдельным нетерпением.

4. Дэйв Грол и ведомые им Foo Fighters уже дошли до того, что их в своем последнем альбоме троллит сам сэр Пол Маккартни. По крайней мере, так уверяют некоторые критики. И это нормальная практика, как в боксе: не совершаешь маневра ты — маневрируют против тебя. В случае с Foo Fighters пауза между альбомами не такая критичная, как у многих, но все же ощутимая. Последний номерной альбом они выпустили в 2017 году. 5 февраля 2021 года обещают, наконец, исправиться: пластинка будет называться Medicine and Midnight.

5. Вообще, конечно, что-то странное творится со многими звездами мирового масштаба. То ли они ленятся, то ли им нечего сказать, то ли заняты делами семейными. Певица Adele, возможно, главный голос десятилетия, уже почти шесть лет не радовала поклонников новым материалом. Если раньше паузы между ее пластинками исчисляясь тремя-четырьмя годами, то нынешняя пауза позволяет надеяться на работу особенной, двойной выдержки. Хотя, возможно, Adele просто не может себе позволить делать проходные вещи. Все-таки ответственность голоса поколения — бремя серьезное.

6. В последний момент, когда уже все музыкальные обозреватели традиционно на праздниках написали о своих музыкальных ожиданиях этого года, вдруг нарисовался Nick Cave и объявил о выходе нового альбома в составе Bad Seeds. Записав в этом году роскошный сольник на рояле в пустынном концертном зале, Ник, видимо, особенно остро ощутил, что ему не хватает хорошей компании. И в этом смысле ничего не может быть лучше самых древних товарищей и самых проверенных коллег по цеху.

7. Группа «Колибри» — ансамбль, существующий в зоне музыкального парадокса. Я почти уверен, что большая часть аудитории даже уже не помнит, как выглядят артистки, которые придумали и реализовывали этот проект. И понятно почему. К огромному моему сожалению, группа очень давно не выходит на сцену и не выпускает новые песни. При этом девяносто процентов того, что они когда-то издавали, до сих пор числится в разряде безусловных хитов. Более того, я думаю, что уже не одно поколение молодых и модных коллективов, не только девичьих, но и наоборот, испытали в своем творчестве прямое или косвенное влияние «Колибри». И вот радостная новость для всех нас — группа в этом году выпускает новый альбом, в который войдет десяток совершенно новых песен и несколько приятных бонусов. В качестве аранжировщиков барышни традиционно призвали очень хороших и активно действующих нынче музыкантов. Поэтому можно рассчитывать на результативный синтез классического песенного материала и актуального саунда.

8. Алексей Айги и «Ансамбль 4.33», композитор и коллектив, обладающие редким умением превратить как бы классическую музыку в невероятный замес из джаза, минимализма, барокко, панк-рока, трип-хопа и чего-нибудь еще. Умеющие так соорудить инструментальные бессловесные мелодии, что они воспринимаются на слух как вполне себе поп-песни, в самом лучшем смысле этого определения. Произведения для нового альбома сочинены Алексеем Айги уже давно, но процесс записи длится довольно долго. Однако в 2021 году они точно все доведут до ума и до финала.

Концерты

1. Концерт Pixies. Когда-то мы даже не мечтали о том, что можем побывать на их концерте. Потом они вообще распались. Потом, спустя много лет, неожиданно воссоединились вновь. Но шансы на то, что они доберутся до России, были практически равны нулю. Уж больно дорогой в реализации этот «привоз». С учетом того, что группа Pixies, серьезно повлиявшая на огромное количество музыкантов всего мира и свернувшая крыши огромному количеству поклонников, в России вряд ли входит даже в ТОП-100, задача отбить их гастроли представляется любому промоутеру невероятной. Однако энтузиасты не перевелись. И группа, которая должна была стать главной сенсацией 2020 года, обещает стать таковой уже в 2021.

2. Еще один концерт, которого ждут многие поклонники, — это осенний приезд главных шумовых штурмовиков Европы, радикальных авангардистов и одновременно нежных мелодистов, группы Einsturzende Neubauten. Опытные мастера игры на флейтах водосточных труб, а также тележках из супермаркетов и кучах металлолома, стали с возрастом более склонными к традиционному звукоизвлечению. Но безумие из их голов не делось никуда. А это значит, что всех поклонников ждет сеанс очередного творческого неистовства.

3. А на другом полюсе от этих знаменитых и шумных гастролёров располагается очень ожидаемый мной концерт певицы из Белорусии Palina. На мой взгляд, это артистка, которая имеет огромный потенциал и все основания стать в России очень популярной исполнительницей. Возможно, выйти на уровень Земфиры. И пока Palina активно движется по обозначенному творческому пути. Ее первый петербургский концерт планировался также в 2020 году в маленьком баре «Юнион». Где он случится в 2021 — пока неизвестно. Но девушка не спешит рвать стадионы, а поэтому, скорее всего, снова выберет для старта что-то очень компактное и атмосферное.

4. Группа «ДДТ» очень красиво зашла с рекламой большого стадионного концерта. Афиши из серии «прощай, молодость», практически в ноль имитирующие старые советские плакаты времен первых стадионников в СКК или «Юбилейном». И вообще, обещания и ожидания были самыми грандиозными. При этом «ДДТ» были одними из первых, кто сообразил, что концерт в 2020 году делать все-таки не нужно, и быстро анонсировали перенос на следующий год. Но так как все мы уже привыкли к томительному ожиданию и даже находим в этом своеобразный кайф, разумеется, мы подождем еще столько, сколько нужно.

5. И еще один грандиозный перенос грандиозного шоу, которое мы ждем теперь в этом году, — это, разумеется, концерты группы «Кино». В которых обещано множество инновационных сюрпризов и которые разделили поклонников Виктора Цоя на два лагеря. Одни очень хотят посмотреть на это чудо инженерной и человеческой мысли. Другие очень просят не запускать эту машину памяти. По мне, так самым правильным и красивым актом памяти было бы организовать следующее: собраться всем желающим на большом и красивом стадионе, неважно, по билетам или со свободным входом. А там врубить со сцены на хорошем звуке нон-стоп все пеcни «Кино» в хронологическом порядке и дружно под них коллективно выпить. Если обещанное шоу «Кино» опять перенесется в неизвестное будущее, думаю, я сам организую свой вариант.

Но главное ожидание от 2021 года банально и предсказуемо: просто иметь возможность в старом и добром режиме ходить на любые концерты — хоть каждый день, когда и с кем захочется, в любом качестве.

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»