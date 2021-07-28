Глава турецкого парламента рассказал о проекте создания совместной тюркской армии с Азербайджаном.
Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии», — цитирует 28 июля заявление Мустафы Шентола Sputnik Азербайджан.
По его словам, Анкара всегда поддерживала Баку. Он также отметил совместные военные учения двух стран.
Шентол посетовал, что новый конфликт на армяно-азербайджанской границе будет представлять угрозу для региона.
Армения и Азербайджан утром 28 июля устроили столкновение на границе.
Турция и Азербайджан могут создать совместную армию
Совместную тюркскую армию планируют создать Турция и Азербайджан
Глава турецкого парламента рассказал о проекте создания совместной тюркской армии с Азербайджаном.