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Турция и Азербайджан могут создать совместную армию

Совместную тюркскую армию планируют создать Турция и Азербайджан

Глава турецкого парламента рассказал о проекте создания совместной тюркской армии с Азербайджаном.

Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии», — цитирует 28 июля заявление Мустафы Шентола Sputnik Азербайджан.

По его словам, Анкара всегда поддерживала Баку. Он также отметил совместные военные учения двух стран.

Шентол посетовал, что новый конфликт на армяно-азербайджанской границе будет представлять угрозу для региона.

Армения и Азербайджан утром 28 июля устроили столкновение на границе.

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Комментарии (18)

261847251
Пантюркизм не забыт.
262006961
..а что удивляться.., турки и азеры..испокон веков были одного поля ягода..
житель города П.
Есть радиостанция, государственная, Турецкая, вещающая на русском языке. На коротких волнах. Ну и может в сети. Я её периодически слушаю много-много лет. Так вот там про реализацию идеи пан-тюркизма на государственном уровне рассказывают очень давно и регулярно. И какие регионы входят в сферы интересы Турции, и что делается для реализации этой идеи сегодня и планы на будущее.. Так вот - ВСЁ реализуется.
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