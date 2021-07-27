Администратора барбершопа из Ломоносова подозревают в оскорблении чувств верующих из-за двух роликов в местной группе

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, к жителю улицы Федюнинского полиция пришла накануне. Было установлено, что на Пасху в прошлом году он, находясь у собора Архангела Михаила на Дворцовом проспекте, снимал происходящее на телефон, после чего разместил в местной группе ролик, в котором критиковал православие, выставляя верующих неполноценными. Центр «Э» счёл это оскорблением группы лиц по признаку религиозной принадлежности.



В тот же день в том же паблике мужчиной был опубликован ещё один ролик. В нём он демонстрировал находящийся при нём топор, а также мачете и баллончик «Шпага», высказывая угрозу применения насилия в адрес христиан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по экстремистской 282 статье УК РФ.



В понедельник житель Ломоносова был помещён в изолятор временного содержания. У задержанного изъяли ноутбуки, флешку, футболку, топор, цепочку с подвеской, флаконы с таблетками и две фотографии.

