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Администратора барбершопа из Ломоносова подозревают в оскорблении чувств верующих из-за двух роликов в местной группе

Сотрудники Центра «Э» задержали 35-летнего администратора барбершопа из Петродворцового района Петербурга. Его подозревают в оскорблении чувств верующих, дело по ст. 148 УК РФ возбуждено по мотивам двух роликов, опубликованных в группе «Мы ломоносовцы» больше года назад.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, к жителю улицы Федюнинского полиция пришла накануне. Было установлено, что на Пасху в прошлом году он, находясь у собора Архангела Михаила на Дворцовом проспекте, снимал происходящее на телефон, после чего разместил в местной группе ролик, в котором критиковал православие, выставляя верующих неполноценными. Центр «Э» счёл это оскорблением группы лиц по признаку религиозной принадлежности.

В тот же день в том же паблике мужчиной был опубликован ещё один ролик. В нём он демонстрировал находящийся при нём топор, а также мачете и баллончик «Шпага», высказывая угрозу применения насилия в адрес христиан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по экстремистской 282 статье УК РФ.

В понедельник житель Ломоносова был помещён в изолятор временного содержания. У задержанного изъяли ноутбуки, флешку, футболку, топор, цепочку с подвеской, флаконы с таблетками и две фотографии.

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Комментарии (5)

lamer
Выпишут штраф хипстеренышу, а в личном деле будет статья уголовская.
Поначитаются этих ваших интернетов. Ну не веруешь, так сиди спокойно, тебе же верующие не мешают.
264934931
Вот интересно, а когда православные высказываются о неверующих? Почему им можно, а атеистам нельзя?
Как же "не суди, да не судим будешь"?
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