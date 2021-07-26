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«На днях». В Смольном анонсировали открытие фуд-кортов в Петербурге

В ближайшие дни в Петербурге возобновят работу фуд-корты. Об этом 26 июля сообщил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Мы с Роспотребнадзором неоднократно проводим технические комментарии. Сейчас у нас все практически согласовано. Понятно, что сейчас мы согласовываем саму дату, но ожидаем со дня на день. Рассчитываем по динамике заболеваемости, если она не будет увеличиваться, то в ближайшие дни», — сказал он.

Фуд-корты перестали работать с 17 июня, и спустя почти полтора месяца они смогут возобновить работу, но на определенных условиях. Как уточнил Ситов, территория фуд-корта должна быть ограничена, а поток на входах и выходах должны контролировать сотрудники.

«Это позволит осуществлять термометрию на выходе, контролировать наполняемость фуд-кортов и в крайнем случае, если будет превышать ту норму, которую мы с бизнесом обсудили, а это 4 кв. м на человека, прекратить доступ. Это часть условий, предложенных нами и согласованных с Роспотребнадзором, таких как использование только одноразовой посуды, максимально бесконтактная оплата, наличие там, где это возможно, либо бактерицидных облучателей, либо повышенного воздухообмена, и вакцинация персонала», — сказал Ситов.

По его словам, в настоящий момент в Петербурге в 32 торговых центрах в фуд-кортах существует около двух сотен точек общепита, в которых задействовано около 2 тысяч сотрудников.

О том, что власти города готовы снять запрет на работу фуд-кортов и островных павильонов в ТЦ, Александр Ситов заявил на прошлой неделе в эфире «Фонтанки». По его словам, одним из предложений бизнеса, которое поддержал Смольный, было к моменту перезапуска на 100% вакцинировать персонал первым компонентом, за исключением тех, у кого есть прямые противопоказания.

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Комментарии (6)

клоунада, согласен.
kobr
Фуд-корты это что? Всякие рыгаловки в ТЦ что ли? В ТЦ иногда захожу там во все эти маркеты и прочее, но чего то ни разу не пришло в голову в эти точки зайти и чего то взять. Отстал от жизни наверно, вот чиновники молодцы - знают что там рассадники вируса))). А если серьезно, то это полный бред.
262224921
Радость то какая! Как же мы без них горемычных обходились всё это время!Ай-ай-ай! Ай батюшко , ай Александр Ситов, ай выручил !
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