Следственный комитет опубликовал 24 июля видео работы следователей и криминалистов у дома убитого заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя.
Судя по кадрам, убийца выпустил не менее десяти пуль из пистолета, одна угодила в стекло припаркованного автомобиля, девять — в сотрудника МВД. Ранее «Фонтанка» публиковала видео, на котором преступник преследует отползающую жертву.
Ранее гибель замначальника угрозыска подтвердили в дежурной части городского УМВД. Телеграм-каналы сообщали, что в сотрудника полиции попали 9 пуль, он скончался в отделении реанимации. Убийца с подельником скрылись с места на «девятке», но бросили машину на трассе «Кавказ» и ушли от преследования по полю.
Возбуждено уголовное дело.