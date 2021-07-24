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СК показал видео с места расстрела замначальника уголовного розыска в Ставрополе

Следственный комитет опубликовал 24 июля видео работы следователей и криминалистов у дома убитого заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя.

Судя по кадрам, убийца выпустил не менее десяти пуль из пистолета, одна угодила в стекло припаркованного автомобиля, девять — в сотрудника МВД. Ранее «Фонтанка» публиковала видео, на котором преступник преследует отползающую жертву.

Ранее гибель замначальника угрозыска подтвердили в дежурной части городского УМВД. Телеграм-каналы сообщали, что в сотрудника полиции попали 9 пуль, он скончался в отделении реанимации. Убийца с подельником скрылись с места на «девятке», но бросили машину на трассе «Кавказ» и ушли от преследования по полю.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (6)

denga
это называется передел собственности и власти в 90 годы было то же самое. Подросли молодые,бандиты не у дел. Пока не будет закон для всех един,будет двойной стандарт.
266081655
Привет путинской стабильности!
vfhbr
"В Ставрополе застрелен замначальник уголовного розыска одного из городских отделов полиции. Убийство произошло на парковке возле жилого дома, где жил сотрудник МВД Руслан Абовян".
Почему-то Фонтанка в отличии от других СМИ фамилию погибшего не назвала.
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