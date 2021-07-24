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В Ленобласти полиция нашла нарколабораторию. «Мистера Хайзенберга» пришлось подстрелить

В Волховском районе Ленобласти оперативники ликвидировали нарколабораторию и обезвредили хозяина

Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в деревне Баландино Волховского района Ленобласти. Операция прошла не совсем гладко — предполагаемый организатор производства стал стрелять по незваным гостям. Подробности 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В сарай, где варили наркотики, силовики пришли ранним утром в субботу. Предполагаемый 45-летний организатор лаборатории, увидев полицию, выбежал из постройки и скрылся в доме. Петербуржец вооружился охотничьим обрезом и начал палить по сотрудникам. Те воспользовались законом о полиции и ранили стрелка в ногу из табельного оружия. Подозреваемому оказали первую помощь и вызвали скорую. Отвечать на вопросы оперативников он отказался и потребовал адвоката.

Пресс-служба ГУ МВД

На кадрах, предоставленных пресс-службой главка, показаны ёмкости с веществами для варки, оборудование и жёлтый защитный костюм, как у мистера Хайзенберга из сериала «Во все тяжкие». Помимо этого полиция изъяла несколько единиц огнестрельного оружия. В доме также находились две женщины, их причастность к наркобизнесу петербуржца устанавливается.

Полицейские продолжают работу на месте происшествия.

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Комментарии (4)

265916485
Вот таких хайзенбергов надо очень надолго сажать
264940801
Варил вакцину от КОВИДА.
Riptide
В Волховском районе?
Наверное им помогали "древние волхвы" ...
Тут уместно будет вспомнить барельеф на воротах Петропавловской крепости "Низвержение волхвов на землю" ...
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