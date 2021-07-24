Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в деревне Баландино Волховского района Ленобласти. Операция прошла не совсем гладко — предполагаемый организатор производства стал стрелять по незваным гостям. Подробности 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД.



В сарай, где варили наркотики, силовики пришли ранним утром в субботу. Предполагаемый 45-летний организатор лаборатории, увидев полицию, выбежал из постройки и скрылся в доме. Петербуржец вооружился охотничьим обрезом и начал палить по сотрудникам. Те воспользовались законом о полиции и ранили стрелка в ногу из табельного оружия. Подозреваемому оказали первую помощь и вызвали скорую. Отвечать на вопросы оперативников он отказался и потребовал адвоката.