Зажжением олимпийского огня на Национальном стадионе в Токио завершилась церемония открытия 32-х летних Олимпийских игр. Почетное право сделать это досталось бывшей первой ракетке мира, четырехкратной чемпионке турниров Большого шлема Наоми Осаке.

Церемония проходила без зрителей. Лишь около 1000 почетных гостей и официальных лиц были допущены на трибуны. Подробнее о том, как проходила церемония, читайте в нашей онлайн-трансляции.



В рамках церемонии прошел традиционный парад участников, в котором приняла участие российская команда в красно-черных костюмах с японскими мотивами.

