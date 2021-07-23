FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
73.69р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Олимпийский огонь зажгла теннисистка Наоми Осака под «Болеро»

Зажжением олимпийского огня на Национальном стадионе в Токио завершилась церемония открытия 32-х летних Олимпийских игр. Почетное право сделать это досталось бывшей первой ракетке мира, четырехкратной чемпионке турниров Большого шлема Наоми Осаке.

Зажигала она под аккомпанемент «Болеро».

ПоделитьсяПоделиться

Церемония проходила без зрителей. Лишь около 1000 почетных гостей и официальных лиц были допущены на трибуны. Подробнее о том, как проходила церемония, читайте в нашей онлайн-трансляции.

В рамках церемонии прошел традиционный парад участников, в котором приняла участие российская команда в красно-черных костюмах с японскими мотивами.

Олимпиада будет проходить до 8 августа. Ранее некоторые участники Игр назвали их самыми ужасными в истории.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний