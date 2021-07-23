Зажжением олимпийского огня на Национальном стадионе в Токио завершилась церемония открытия 32-х летних Олимпийских игр. Почетное право сделать это досталось бывшей первой ракетке мира, четырехкратной чемпионке турниров Большого шлема Наоми Осаке.
Зажигала она под аккомпанемент «Болеро».
Церемония проходила без зрителей. Лишь около 1000 почетных гостей и официальных лиц были допущены на трибуны. Подробнее о том, как проходила церемония, читайте в нашей онлайн-трансляции.
В рамках церемонии прошел традиционный парад участников, в котором приняла участие российская команда в красно-черных костюмах с японскими мотивами.
Олимпиада будет проходить до 8 августа. Ранее некоторые участники Игр назвали их самыми ужасными в истории.