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Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в красных кимоно и черных классических костюмах

Российская команда под флагом Олимпийского комитета России вышла 77-й по счету на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Отечественные спортсменки были одеты в красное кимоно, а спортсмены — в строгие черные костюмы.

Знаменосцами команды выступили олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). Всего в составе российской команды 335 спортсменов — 150 мужчин и 185 женщин.

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Церемония открытия проходила без зрителей из-за пандемии коронавируса. На трибуны 60-тысячного стадиона были допущены только 950 человек.

Отечественная сборная выступит на Олимпиаде без российского флага и гимна. Их заменят флаг ОКР и фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Следить за церемонией открытия вы можете в нашей онлайн-трансляции.

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Комментарии (5)

SNOW
Женщин в коллективе больше мужчин - реверанс в сторону феминисток. Музыка Петра нашего Ильича - тоже дань актуальным веяниям. Казенные мужские костюмы - для сладких ностальгических воспоминаний Чекиста №1. Женские псевдо-кимоно - ему же. В целом, конечно, УГ.
Сапёр
гэбисты и пионЭрки! Мне понравился коммент *Испанская гордость*! - супер коррида предстоит!
chip1
"Отечественная сборная выступит на Олимпиаде без российского флага и гимна"
В таком случае могли выйти в лаптях и рубахах расписанных под хохлому и обязательно с надписями Роснефть, Газпром, Можем повторить! Скучно, девочки!
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