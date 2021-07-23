Российская команда под флагом Олимпийского комитета России вышла 77-й по счету на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Отечественные спортсменки были одеты в красное кимоно, а спортсмены — в строгие черные костюмы.



Знаменосцами команды выступили олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). Всего в составе российской команды 335 спортсменов — 150 мужчин и 185 женщин.