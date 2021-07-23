Дождались! В Токио с опозданием на год открывают Олимпиаду. Следим за церемонией в режиме онлайн

В Токио сегодня проходит церемония открытия Олимпиады-2020. Игры должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли. Это будет самая необычная Олимпиада — без зрителей и с массой антиковидных ограничений для участников. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени на Японском национальном стадионе. Мы будем следить за ней в режиме онлайн.
Пришла очередь сборной Индии. Это одна из самых пострадавших от коронавируса стран.Но индийцы еще ни разу не пропускали Олимпиады с 1900 года.
Пустая арена постепенно наполняется спортсменами. «Социальная» дистанция — это, конечно, хорошо, но хочется видеть живых людей на спортивном празднике.
Тем временем вокруг стадиона японцы протестуют против Олимпиады. Они требуют направить средства на борьбу с коронавирусом.
РИА «Новости»
Началось шествие участников Олимпиады! Во главе — команда Греции.
Пока на стадионе показывают ролик с кадрами предыдущих Игр, посмотрите на салют над Национальной ареной с другого ракурса.
ТАСС
Олимпийские кольца на Национальном стадионе сделали из дерева. Все круги на месте и правильной формы. А помните легендарную снежинку с церемонии открытия зимних Игр в Сочи?
Но не будем о грустном. Российские спортсмены получат за медали немаленькие призовые. За золотую награду — 4 миллиона рублей. За серебро — 2,5, за бронзу — 1,7 миллиона. Спортивные чиновники считают, что нашим атлетам по силам завоевать около 50 наград.
Эти Игры пройдут под знаком пандемии. Неслучайно организаторы объявили минуту молчания в память о жертвах коронавируса на церемонии открытия.
Президент МОК Томас Бах и император Японии Нарухито на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио.
Японский флаг подняли над ареной.
Члены Сил самообороны Японии поднимают флаг страны над стадионом.
Так выглядел салют над Национальным стадионом в глазах людей за его пределами.
Sports.ru
Церемония открытия продолжается номером, посвященным истории Японии и японским спортсменам.
Перед Играми Международный олимпийский комитет впервые изменил знаменитый девиз. Теперь главный слоган Олимпиады звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
Первые кадры с церемонии открытия — про пандемию и неопределенность, в которой все мы живем.
Первый канал
Церемония открытия Олимпиады в Токио начинается!
На стадионе, который рассчитан на 70 тысяч человек, находится всего тысяча, не считая участников. Это журналисты, персонал стадиона и первые лица. Владимир Путин не приехал на церемонию открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии.
Как вы считаете, верно ли решение провести Олимпийские игры в Токио?
Вот что пишет спортивный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале:
— Двадцать минут до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Вокруг стадиона (на который не пускают обычных зрителей) масштабные акции протеста: «Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом, а не на Олимпиаду»; «Нам не нужна Олимпиада»; «Нет Олимпиаде»; «Отменить Игры»; «МОК, убирайся вон!».
Это очень странные и чужие Олимпийские игры с худшей организацией, которую я видел на Олимпиадах с 2000 года.
Как и следовало ожидать, соблюдать дистанцию в Токио участникам непросто. Это очередь из журналистов, которые прибыли на работу в медиацентр.
Предварительные соревнования в Токио начались еще 21 июля. Сегодня в программе были стрельба из лука, выездка, стрельба и гребля. Во время индивидуального квалификационного раунда наша лучница Светлана Гомбоева получила солнечный удар и упала в обморок. Сейчас с ней все хорошо, она сможет продолжить выступления.
Будете ли вы следить за Олимпийскими играми в Токио?
За кулисами церемонии открытия. Участники собираются в подтрибунных помещениях.
Интересно, что, по данным опроса ВЦИОМ, 61% жителей России хотят следить за ходом Олимпиады. Самый популярный у болельщиков вид — легкая атлетика, за соревнованиями в нем будут наблюдать 33% опрошенных. При этом полноценной команды легкоатлетов у сборной России нет, туда допускают только специально приглашенных спортсменов из нашей страны. Это тоже шлейф допинг-скандалов. На втором месте по популярности — водные виды спорта. 8% россиян так любят фигурное катание, что собираются следить за прокатами и на летней Олимпиаде («фигурка» входит в программу только зимних Игр).
Из-за непрекращающихся антидопинговых расследований сборная России будет выступать под флагом Национального олимпийского комитета. В трансляциях на флагах ищите символ языков пламени цветов российского триколора над олимпийскими кольцами на белом фоне и с аббревиатурой ROC — это и есть флаг сборной России.
В программе Олимпийских игр 50 видов спорта, атлеты будут бороться за 339 комплектов наград. Вот так выглядят олимпийские медали.
Диаметр медалей — 85 миллиметров. Золотые медали на самом деле сделаны из серебра, покрытого шестью граммами золота. Бронзовые награды сделаны из меди. Награды увесистые — от 450 до 556 граммов.
На церемонии открытия российские спортсмены пройдут семьдесят седьмыми. Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. По традиции флаг во главе делегации несут самые заслуженные спортсмены. В этом году знаменосцами стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.