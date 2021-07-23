Дождались! В Токио с опозданием на год открывают Олимпиаду. Следим за церемонией в режиме онлайн

Вот что пишет спортивный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале:

— Двадцать минут до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Вокруг стадиона (на который не пускают обычных зрителей) масштабные акции протеста: «Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом, а не на Олимпиаду»; «Нам не нужна Олимпиада»; «Нет Олимпиаде»; «Отменить Игры»; «МОК, убирайся вон!».

Это очень странные и чужие Олимпийские игры с худшей организацией, которую я видел на Олимпиадах с 2000 года.