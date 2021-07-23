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Дождались! В Токио с опозданием на год открывают Олимпиаду. Следим за церемонией в режиме онлайн

Впервые Игры пройдут в условиях пандемии коронавирусной инфекции

В Токио сегодня проходит церемония открытия Олимпиады-2020. Игры должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли. Это будет самая необычная Олимпиада — без зрителей и с массой антиковидных ограничений для участников. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени на Японском национальном стадионе. Мы будем следить за ней в режиме онлайн.

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Пришла очередь сборной Индии. Это одна из самых пострадавших от коронавируса стран.Но индийцы еще ни разу не пропускали Олимпиады с 1900 года.

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Пустая арена постепенно наполняется спортсменами. «Социальная» дистанция — это, конечно, хорошо, но хочется видеть живых людей на спортивном празднике.

Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Тем временем вокруг стадиона японцы протестуют против Олимпиады. Они требуют направить средства на борьбу с коронавирусом.

РИА «Новости»

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Началось шествие участников Олимпиады! Во главе — команда Греции.

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Пока на стадионе показывают ролик с кадрами предыдущих Игр, посмотрите на салют над Национальной ареной с другого ракурса.

ТАСС

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Олимпийские кольца на Национальном стадионе сделали из дерева. Все круги на месте и правильной формы. А помните легендарную снежинку с церемонии открытия зимних Игр в Сочи?

Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Но не будем о грустном. Российские спортсмены получат за медали немаленькие призовые. За золотую награду — 4 миллиона рублей. За серебро — 2,5, за бронзу — 1,7 миллиона. Спортивные чиновники считают, что нашим атлетам по силам завоевать около 50 наград.

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Эти Игры пройдут под знаком пандемии. Неслучайно организаторы объявили минуту молчания в память о жертвах коронавируса на церемонии открытия.

Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Президент МОК Томас Бах и император Японии Нарухито на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио.

Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Японский флаг подняли над ареной.

Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Члены Сил самообороны Японии поднимают флаг страны над стадионом.

Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Так выглядел салют над Национальным стадионом в глазах людей за его пределами.

Sports.ru

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Церемония открытия продолжается номером, посвященным истории Японии и японским спортсменам.

Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Перед Играми Международный олимпийский комитет впервые изменил знаменитый девиз. Теперь главный слоган Олимпиады звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Первые кадры с церемонии открытия — про пандемию и неопределенность, в которой все мы живем.

Первый канал

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Церемония открытия Олимпиады в Токио начинается!

Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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На стадионе, который рассчитан на 70 тысяч человек, находится всего тысяча, не считая участников. Это журналисты, персонал стадиона и первые лица. Владимир Путин не приехал на церемонию открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии.

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Как вы считаете, верно ли решение провести Олимпийские игры в Токио?

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Вот что пишет спортивный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале:

— Двадцать минут до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Вокруг стадиона (на который не пускают обычных зрителей) масштабные акции протеста: «Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом, а не на Олимпиаду»; «Нам не нужна Олимпиада»; «Нет Олимпиаде»; «Отменить Игры»; «МОК, убирайся вон!».

Это очень странные и чужие Олимпийские игры с худшей организацией, которую я видел на Олимпиадах с 2000 года.

Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Как и следовало ожидать, соблюдать дистанцию в Токио участникам непросто. Это очередь из журналистов, которые прибыли на работу в медиацентр.

Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Предварительные соревнования в Токио начались еще 21 июля. Сегодня в программе были стрельба из лука, выездка, стрельба и гребля. Во время индивидуального квалификационного раунда наша лучница Светлана Гомбоева получила солнечный удар и упала в обморок. Сейчас с ней все хорошо, она сможет продолжить выступления.

Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Будете ли вы следить за Олимпийскими играми в Токио?

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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За кулисами церемонии открытия. Участники собираются в подтрибунных помещениях.

Скриншот: РБК
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Интересно, что, по данным опроса ВЦИОМ, 61% жителей России хотят следить за ходом Олимпиады. Самый популярный у болельщиков вид — легкая атлетика, за соревнованиями в нем будут наблюдать 33% опрошенных. При этом полноценной команды легкоатлетов у сборной России нет, туда допускают только специально приглашенных спортсменов из нашей страны. Это тоже шлейф допинг-скандалов. На втором месте по популярности — водные виды спорта. 8% россиян так любят фигурное катание, что собираются следить за прокатами и на летней Олимпиаде («фигурка» входит в программу только зимних Игр).

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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Из-за непрекращающихся антидопинговых расследований сборная России будет выступать под флагом Национального олимпийского комитета. В трансляциях на флагах ищите символ языков пламени цветов российского триколора над олимпийскими кольцами на белом фоне и с аббревиатурой ROC — это и есть флаг сборной России.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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В программе Олимпийских игр 50 видов спорта, атлеты будут бороться за 339 комплектов наград. Вот так выглядят олимпийские медали.

Фото: Международный олимпийский комитет

Диаметр медалей — 85 миллиметров. Золотые медали на самом деле сделаны из серебра, покрытого шестью граммами золота. Бронзовые награды сделаны из меди. Награды увесистые — от 450 до 556 граммов.

Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
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На церемонии открытия российские спортсмены пройдут семьдесят седьмыми. Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. По традиции флаг во главе делегации несут самые заслуженные спортсмены. В этом году знаменосцами стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменов
Сборная Индии прислала делегацию из 74 спортсменовСкриншот: "Первый канал"
Сборная России выйдет на арену 77-й
Сборная России выйдет на арену 77-йСкриншот: Первый канал
Древесина&nbsp;— один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесов
Древесина — один из самых дорогих ресурсов в Японии, которой очень не хватает лесовФото: Первый канал
Минута молчания над Национальным стадионом
Минута молчания над Национальным стадиономФото: Первый канал
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришел
Император Нарухито всерьез обдумывал, не пропустить ли ему церемонию открытия, но все-таки пришелФото: Первый канал
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огня
Флаг поднят. Впереди торжественные речи, проход спортсменов и зажжение олимпийского огняСкриншот: Первый канал
Подъем флага сопровождается красивой песней
Подъем флага сопровождается красивой песнейСкриншот: Первый канал
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этому
Зрители могут наблюдать по крайней мере за фейерверком. Впрочем, японцы не рады этомуФото: «Матч!»
Начало церемонии открытия
Начало церемонии открытияФото: РИА «Новости»
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывали
Спортсмены ждали Олимпиаду и готовились к ней на год дольше, чем рассчитывалиФото: Национальный олимпийский комитет
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным
Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненнымФото: Василий Конов / Telegram.org
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах
Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусахВасилий Конов / Telegram.org
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований
Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнованийФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: РБК
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в ТокиоФото: Олимпийский комитет России
Фото: Международный олимпийский комитет
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!
Делегация сборной России готова к церемонии открытия!Фото: Олимпийский комитет России

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Комментарии (2)

S&P 500 new edition :-)
Безумный праздник спорта! Деньги важнее здоровь и жизни людей... Олимпийский комитет давно отошел от наследия Пьера де Кубертена. "В недалёком будущем, нас ждёт появление отвратительного клана спортсменов-профессионалов, которые извратят саму идею спортивных состязаний, монополизируют их и превратят в своего рода театр марионеток"
Alex000
Когда внезапно не понял, что только что вылез из криокамеры.
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