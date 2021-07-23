На спектакле Somnum дадут изучить Петербург в монокуляр и познакомят с его легендами

Горожан зовут «снимать» своё ментальное кино о Петербурге на спектакле «Somnum» (18+). Каждые выходные группы зрителей будут отправляться на прогулку по улицам города, вооружившись наушниками и монокулярами, и пристально рассматривать детали городского пейзажа. Настроение создаст контекст: из аудиозаписи, в написании текста которой участвовал историк Лев Лурье, можно будет узнать об исторических личностях, чья жизнь была связана с этими местами, и событиях, которые происходили на главных проспектах и в переулках центра Петербурга.
Как отмечает режиссёр Степан Пектеев, идея выдавать экскурсантам подобие телескопа родилась у него из воспоминаний о собственном детстве, когда он мальчиком наблюдал за прохожими и высматривал незаметные детали, используя любимую подзорную трубу.
Герои рассказов будут возникать у зрителей перед глазами: их будут играть актеры. Публике явятся, например, драматург Александр Грибоедов и итальянский архитектор, декоратор, Пьетро ди Готтардо Гонзаго. Он прославился тем, что мастерски создавал эффект обмана зрения в будто бы объёмных декорациях. Среди других персонажей — незнакомка в шляпке с вуалью: образ женщины, которой нужно принять судьбоносное решение, то и дело возникает в русской литературе. При встрече с торговцем пирожками участникам прогулки напомнят, что, по одной из версий историков, таким промыслом в юности зарабатывал на жизнь Александр Меншиков.
Над спектаклем-прогулкой работала команда из 50 человек. Инициатором создания «Somnum» — «самого честного спектакля» о Петербурге — в начале 2020 года выступил «Газпром», обратившись в компанию «Голос Города».
Постановку уже оценили некоторые из петербургских знаменитостей. Актриса МДТ Екатерина Решетникова отметила, что каждый участник «Somnum», слушая голоса в записи и переходя от точки к точке, обращал внимание на что-то своё, а значит, «записывал» собственный фильм в голове.
«Спектакль длился почти два часа, и ни одной минуты не было скучно», — поделилась своими впечатлениями директор фонда «Эрмитаж 21 век» Зорина Мыскова.
Писателя, блогера и педагога Диму Зицера, по его собственным словам, впечатлили исторические и литературные ассоциации, которыми наполнен текст экскурсии-променада. «Это очень петербургская штука, по ощущению, по состоянию», — рассказал он после спектакля.
Прогулка начинается около уличного барометра на Малой Конюшенной и заканчивается у Спаса на Крови. Программа подходит для зрителей с разными физическими возможностями: спешить никуда не нужно.