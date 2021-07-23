На спектакле Somnum дадут изучить Петербург в монокуляр и познакомят с его легендами

Горожан зовут «снимать» своё ментальное кино о Петербурге на спектакле «Somnum» (18+). Каждые выходные группы зрителей будут отправляться на прогулку по улицам города, вооружившись наушниками и монокулярами, и пристально рассматривать детали городского пейзажа. Настроение создаст контекст: из аудиозаписи, в написании текста которой участвовал историк Лев Лурье, можно будет узнать об исторических личностях, чья жизнь была связана с этими местами, и событиях, которые происходили на главных проспектах и в переулках центра Петербурга.

Как отмечает режиссёр Степан Пектеев, идея выдавать экскурсантам подобие телескопа родилась у него из воспоминаний о собственном детстве, когда он мальчиком наблюдал за прохожими и высматривал незаметные детали, используя любимую подзорную трубу.



Герои рассказов будут возникать у зрителей перед глазами: их будут играть актеры. Публике явятся, например, драматург Александр Грибоедов и итальянский архитектор, декоратор, Пьетро ди Готтардо Гонзаго. Он прославился тем, что мастерски создавал эффект обмана зрения в будто бы объёмных декорациях. Среди других персонажей — незнакомка в шляпке с вуалью: образ женщины, которой нужно принять судьбоносное решение, то и дело возникает в русской литературе. При встрече с торговцем пирожками участникам прогулки напомнят, что, по одной из версий историков, таким промыслом в юности зарабатывал на жизнь Александр Меншиков.



Над спектаклем-прогулкой работала команда из 50 человек. Инициатором создания «Somnum» — «самого честного спектакля» о Петербурге — в начале 2020 года выступил «Газпром», обратившись в компанию «Голос Города».

