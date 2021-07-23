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«Мой начальник сказал, что я не бездельник». В Петербурге страдающий полковник полиции требует сатисфакции от «ВКонтакте»

Полковник полиции подал в суд на «ВКонтакте» в Петербурге из-за обзывательств в соцсети

В Петербурге суд рассмотрит дело полковника полиции против социальной сети «ВКонтакте». Евгений Дворянов обиделся на обзывательство «бездельник», оставленное анонимным пользователем.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, в Смольнинский райсуд поступил иск начальника УМВД Твери Евгения Дворянова к «ВКонтакте». Полковник требует от соцсети 300 рублей и опровержения не соответствующих, по мнению истца, сведений о его низкой продуктивности.

В январе 2021 года Дворянов ходил по тверской площади и следил за участниками митинга в поддержку Алексея Навального. Фигуре полицейского уделили какое-то внимание в сообществе «Подслушано в Твери». Назвали бездельником. Комментарий просмотрели восемь тысяч раз, оставили под ним 84 лайка.

«Бездельник» неизгладимо пробороздил душу полковника, погрузил его в психотравмирующую ситуацию. Он вошел в фазу нравственных страданий. Пожаловался руководству. Как следует из текста иска, начальник УМВД Тверской области генерал Петр Пырх провел полноценную служебную проверку и выдал заключение, что полковник Дворянов — не бездельник. С этим заключением оскорбленный обратился с претензией к социальной сети. Его требования: опубликовать опровержение и заплатить 300 рублей, возместив расходы на подачу иска.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга «Фонтанке» не стали раскрывать детали заявления полковника, но уточнили, что Смольнинский суд принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

265947515
Начальник выдал заключение, что полковник Дворянов — не бездельник!
Вот это аргумент, это я понимаю, официальная бумага с печатями и подписями. А на мнение граждан положить, он зависит от начальника а не от граждан.
Antuan Rokanten
Страшные дела творятся. Как эти люди проходят психологическое тестирование?
Chinalove
Заключение начальника не канает. Согласно закону о полиции - критерий оценки деятельности полиции - мнение граждан. Соответственно, сам пост про бездельника и 84 лайка - лучшее доказательство.
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