FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

В чешской сборной на Олимпиаде вспышка коронавируса

В сборной Чехии на Олимпиаде в Токио зафиксирован уже пятый случай коронавируса. Как сообщает 22 июля Reuters, заболела участница турнира по пляжному волейболу Маркета Слукова-Науш.

Ранее в сборной Чехии положительные тесты сдали игрок в настольный теннис Павел Ширучек, игрок в пляжный волейбол Ондржей Перуши, тренер по пляжному волейболу Симон Науш, а также неназванный представитель олимпийской делегации.

Напомним, что в сборной России пока найден только один заразившийся, зато какой: перспективный пловец, который мог претендовать на медали.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля в Токио без зрителей. На трибунах ожидаются только вип-гости.

Изначально Олимпиада должна была состояться в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли соревнования на 2021-й. При этом в названии сохранили приставку «2020» в маркетинговых целях. Всего в состав российской сборной вошли 335 спортсменов. О петербуржцах, которые претендуют на медали, читайте в специальном материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний