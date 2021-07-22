В чешской сборной на Олимпиаде вспышка коронавируса

В сборной Чехии на Олимпиаде в Токио зафиксирован уже пятый случай коронавируса. Как сообщает 22 июля Reuters, заболела участница турнира по пляжному волейболу Маркета Слукова-Науш.

Ранее в сборной Чехии положительные тесты сдали игрок в настольный теннис Павел Ширучек, игрок в пляжный волейбол Ондржей Перуши, тренер по пляжному волейболу Симон Науш, а также неназванный представитель олимпийской делегации.



Напомним, что в сборной России пока найден только один заразившийся, зато какой: перспективный пловец, который мог претендовать на медали.