На церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио пустят только VIP-гостей

Церемония открытия Олимпиады-2020, которая состоится 23 июля в Токио, может пройти практически в закрытом режиме. Как пишет 6 июля Asahi Shimbun, из-за эпидемии коронавируса на трибуны планируется допустить очень ограниченное количество зрителей.



В число допущенных гостей вошли представители Международного олимпийского комитета (МОК), высокопоставленные дипломаты и спонсоры.



В таких же условиях могут провести и церемонию закрытия Игр 8 августа. Официально решение по регламенту посещения спортивных объектов Токио-2020 будет принято 8 июля.

