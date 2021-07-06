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На церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио пустят только VIP-гостей

Церемония открытия Олимпиады-2020, которая состоится 23 июля в Токио, может пройти практически в закрытом режиме. Как пишет 6 июля Asahi Shimbun, из-за эпидемии коронавируса на трибуны планируется допустить очень ограниченное количество зрителей.

В число допущенных гостей вошли представители Международного олимпийского комитета (МОК), высокопоставленные дипломаты и спонсоры.

В таких же условиях могут провести и церемонию закрытия Игр 8 августа. Официально решение по регламенту посещения спортивных объектов Токио-2020 будет принято 8 июля.

Ранее коронавирусную инфекцию выявили у первого спортсмена, прилетевшего в Японию на Олимпийские игры.

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