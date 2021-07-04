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В Японии среди участников Олимпиады выявлен первый случай коронавируса

Коронавирусную инфекцию выявили у первого спортсмена, прилетевшего в Японию на Олимпийские игры, сообщает 4 июля РБК.

«Сборная Сербии по гребле <...> приземлилась сегодня в аэропорту «Ханэда» в Токио, откуда должна была продолжить свой путь в Тояму, где планируется подготовка к началу Олимпиады, — говорится в релизе на сайте Олимпийского комитета Сербии. — После проведения обязательных тестов на антигены в аэропорту было установлено, что гребец Милош Васич положителен на вирус COVID-19».

Команда ранее прошла тестирование на коронавирус за 72 часа до вылета, ни у кого COVID-19 не выявили. При этом и сейчас у Милоша Васича нет симптомов коронавируса, все члены сборной чувствуют себя хорошо. Заразившегося гребца поместят на недельный карантин в соответствии с протоколом Оргкомитета «Токио 2020». Если он сдаст два отрицательных теста, его допустят к участию в Олимпиаде. Остальным членам команды тоже разрешат поехать на подготовку к Играм при отсутствии симптомов.

Милош Васич — бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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