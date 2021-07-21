Чемпион Европы 2021 года по плаванию на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России 21 июля, в момент сдачи теста 18-летний спортсмен находился во Владивостоке, где пловцы были на сборах в ожидании вылета на Олимпиаду в Токио.

«Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи. Вместе с тем расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

В интервью сайту «Спорт-Экспресс» сам Бородин заявил, что команда находилась во Владивостоке в закрытом режиме.



— Даже в лифте маску надевал, — подчеркнул пловец. — Просто не понимаю, где мог подхватить этот вирус. У всех в команде все отрицательно.



Болезнь при этом протекает бессимптомно.



Илья Бородин — чемпион Европы 2021 года, двукратный чемпион России (2020, 2021) на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он должен был выступить в Токио на дистанциях 200 и 400 м комплексом.



Ранее на Олимпиаде также из-за положительного теста отстранили чилийскую тхэквондистку Фернанду Агирре.



Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

