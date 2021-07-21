FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

В сборной России на Олимпиаде первая потеря из-за коронавируса. Положительный тест сдал чемпион Европы по плаванию Бородин

Чемпион Европы по плаванию из России пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Чемпион Европы 2021 года по плаванию на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России 21 июля, в момент сдачи теста 18-летний спортсмен находился во Владивостоке, где пловцы были на сборах в ожидании вылета на Олимпиаду в Токио.

«Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи. Вместе с тем расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

В интервью сайту «Спорт-Экспресс» сам Бородин заявил, что команда находилась во Владивостоке в закрытом режиме.

— Даже в лифте маску надевал, — подчеркнул пловец. — Просто не понимаю, где мог подхватить этот вирус. У всех в команде все отрицательно.

Болезнь при этом протекает бессимптомно.

Илья Бородин — чемпион Европы 2021 года, двукратный чемпион России (2020, 2021) на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он должен был выступить в Токио на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

Ранее на Олимпиаде также из-за положительного теста отстранили чилийскую тхэквондистку Фернанду Агирре.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Дмитрий_1111
Лапшу он нам вешает! Просто испугался, что поймают его на допинге как гребунов! А так типа не причем!
Dimitry Antonov
Ну, не по положительному тесту на допинг отстранили, хоть это немного утешает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний