На кольцевой автодороге Петербурга заменят два деформационных шва на путепроводах через Московское шоссе и железную дорогу, проходящую параллельно Витебскому проспекту. Движение из-за работ ограничат до конца августа.
Как сообщает 22 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 64-м и 65-м километрах внешнего кольца КАД, на путепроводах в районе развязки с трассой М-10 «Россия», с 29 июля по 11 августа будут перекрыты первая, вторая полосы и переходно-скоростная полоса съезда
Менять деформационные швы будут круглосуточно, в три смены. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».
В настоящее время деформационные швы меняют на участке между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны. Там работы продлятся до 5 августа. Помимо этого, на кольцевой устраняют колейность, из-за чего с 22 по 31 июля перекрыты две полосы на внутреннем кольце между Московским и Таллинским шоссе, а с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля будут перекрывать съезд на развязке с Пулковским шоссе.