На кольцевой автодороге Петербурга заменят два деформационных шва на путепроводах через Московское шоссе и железную дорогу, проходящую параллельно Витебскому проспекту. Движение из-за работ ограничат до конца августа.



Как сообщает 22 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 64-м и 65-м километрах внешнего кольца КАД, на путепроводах в районе развязки с трассой М-10 «Россия», с 29 июля по 11 августа будут перекрыты первая, вторая полосы и переходно-скоростная полоса съезда № 5 с внешнего кольца на Витебский проспект. Затем с 12 по 26 августа закроют третью и четвертую полосы. На оставшихся для проезда полосах в это время скорость будет ограничена до 50 км/ч.