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На КАД до конца августа перекроют две полосы у развязки с Московским шоссе

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На кольцевой автодороге Петербурга заменят два деформационных шва на путепроводах через Московское шоссе и железную дорогу, проходящую параллельно Витебскому проспекту. Движение из-за работ ограничат до конца августа.

Как сообщает 22 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 64-м и 65-м километрах внешнего кольца КАД, на путепроводах в районе развязки с трассой М-10 «Россия», с 29 июля по 11 августа будут перекрыты первая, вторая полосы и переходно-скоростная полоса съезда № 5 с внешнего кольца на Витебский проспект. Затем с 12 по 26 августа закроют третью и четвертую полосы. На оставшихся для проезда полосах в это время скорость будет ограничена до 50 км/ч.

Менять деформационные швы будут круглосуточно, в три смены. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».

В настоящее время деформационные швы меняют на участке между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны. Там работы продлятся до 5 августа. Помимо этого, на кольцевой устраняют колейность, из-за чего с 22 по 31 июля перекрыты две полосы на внутреннем кольце между Московским и Таллинским шоссе, а с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля будут перекрывать съезд на развязке с Пулковским шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

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