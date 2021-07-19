FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Участок КАД Петербурга между Московским и Таллинским шоссе сузят до конца июля

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ПоделитьсяПоделиться

Дорожники продолжают устранять колейность на кольцевой автодороге Петербурга. В конце июля для ремонта ограничат участок внутреннего кольца между развязками с Московским и Таллинским шоссе.

Как сообщает 19 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 по 31 июля на участке с 64-го по 79-й километры внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения первая и вторая полосы. На третьей и четвертой полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.

АО «ВАД» устранит колейность на второй полосе. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки ремонта могут скорректировать с учетом погодных условий.

До 24 июля на этом же участке устраняют колейность на внешнем кольце. В ближайшие дни с той же целью будут перекрывать два съезда на развязке с проспектом Энгельса.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний