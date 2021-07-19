Дорожники продолжают устранять колейность на кольцевой автодороге Петербурга. В конце июля для ремонта ограничат участок внутреннего кольца между развязками с Московским и Таллинским шоссе.



Как сообщает 19 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 по 31 июля на участке с 64-го по 79-й километры внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения первая и вторая полосы. На третьей и четвертой полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.

АО «ВАД» устранит колейность на второй полосе. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки ремонта могут скорректировать с учетом погодных условий.