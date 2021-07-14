Дорожные работы в июле сузят участок кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Таллинским и Московским шоссе. На внешнем кольце будут устранять колейность проезжей части.

Как сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 24 июля на участке с 79-го по 64-й километр внешнего кольца КАД будут перекрыты для движения первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах в эти дни будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Устранять колейность будут на второй полосе. Работы выполнит АО «ВАД», вестись они будут круглосуточно, в две смены. Сроки работ могут скорректировать с учётом погодных условий.