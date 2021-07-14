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На КАД на неделю перекроют две полосы между Таллинским и Московским шоссе

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Дорожные работы в июле сузят участок кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Таллинским и Московским шоссе. На внешнем кольце будут устранять колейность проезжей части.

Как сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 24 июля на участке с 79-го по 64-й километр внешнего кольца КАД будут перекрыты для движения первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах в эти дни будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Устранять колейность будут на второй полосе. Работы выполнит АО «ВАД», вестись они будут круглосуточно, в две смены. Сроки работ могут скорректировать с учётом погодных условий.

Также до начала августа ограничено движение на участке с 59-го по 60-й километр внешнего кольца КАД. Там меняют деформационные швы.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

Gorki
Дунайский пр. на ремонт и КАД в этом месте на ремонт. Разве могло быть иначе в этой стране?
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