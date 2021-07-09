Дорожные работы больше чем на три недели сузят участок кольцевой автодороги на юго-востоке Петербурга. Между развязками с Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны будут менять сразу три деформационных шва.
Как сообщает 9 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут введены на участке с 59-го по 60-й километр внешнего кольца КАД. С 12 по 24 июля будут перекрыты третья и четвертая полосы, а с 24 июля по 5 августа — полоса безопасности, первая и вторая полосы. На оставшихся для проезда полосах скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.
Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». Как отмечают в управлении, на сегодняшний день этот участок КАД является вторым по загруженности. В мае — июне 2021 года участок от вантового моста до Софийской улицы в сутки проезжало в среднем 210–247 тысяч автомобилей в обоих направлениях. Замена деформационных швов как самых динамически нагруженных элементов сооружений необходима для обеспечения безопасного движения по участку.