Дорожники в ближайшие дни начнут устранять колейность на еще одной развязке кольцевой автодороги Петербурга. Съезды будут перекрывать на пересечении с проспектом Энгельса, но во избежание лишних пробок — по ночам.

Как сообщает 16 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 24-м километре КАД для движения полностью перекроют съезды № 2 и № 9 — с внешнего кольца на проспект Энгельса в Петербург и с Новоприозерского шоссе из Ленобласти на внутреннее кольцо. Перекрытия будут действовать с 21:00 до 6:00 в ночь с 19 на 20 июля, с 20 на 21 июля и с 21 на 22 июля.