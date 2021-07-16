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На развязке КАД с проспектом Энгельса два съезда будут перекрывать по ночам

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Дорожники в ближайшие дни начнут устранять колейность на еще одной развязке кольцевой автодороги Петербурга. Съезды будут перекрывать на пересечении с проспектом Энгельса, но во избежание лишних пробок — по ночам.

Как сообщает 16 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 24-м километре КАД для движения полностью перекроют съезды № 2 и № 9 — с внешнего кольца на проспект Энгельса в Петербург и с Новоприозерского шоссе из Ленобласти на внутреннее кольцо. Перекрытия будут действовать с 21:00 до 6:00 в ночь с 19 на 20 июля, с 20 на 21 июля и с 21 на 22 июля.

Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город».

Также из-за работ по устранению колейности на развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют два съезда в ночь с 17 на 18 июля.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

260563251
откуда колейность? развязку же в прошлом году только сдали
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