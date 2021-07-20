Дорожные работы ограничат движение на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе. Для устранения колейности проезжей части две ночь подряд будут перекрывать съезд №2.
Как сообщает 20 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 до 6:00 в ночь с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля на 68-м километре КАД будет полностью перекрыт для движения транспорта съезд с Пулковского шоссе из Ленобласти на внутреннее кольцо. Дополнительно будут попеременно перекрывать одну полосу на съезде №1 — с Пулковского шоссе из области на внешнее кольцо КАД.
Работы ведет ООО СПК «Зелёный город».
Для устранения колейности на КАД также будут перекрывать:
- до 24 июля — первую и вторую полосы на участке с 79-го по 64-й километр внешнего кольца КАД (между Таллинским и Московским шоссе);
- с 21:00 до 6:00 в ночь с 20 на 21 июля и с 21 на 22 июля — два съезда на развязке с проспектом Энгельса;
- с 22 по 31 июля — первую и вторую полосы на участке с 64-го по 79-й километр внутреннего кольца КАД (между Московским и Таллинским шоссе).