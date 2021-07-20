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Съезд с Пулковского шоссе на КАД Петербурга полностью перекроют на две ночи

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Дорожные работы ограничат движение на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе. Для устранения колейности проезжей части две ночь подряд будут перекрывать съезд №2.

Как сообщает 20 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 до 6:00 в ночь с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля на 68-м километре КАД будет полностью перекрыт для движения транспорта съезд с Пулковского шоссе из Ленобласти на внутреннее кольцо. Дополнительно будут попеременно перекрывать одну полосу на съезде №1 — с Пулковского шоссе из области на внешнее кольцо КАД.

Работы ведет ООО СПК «Зелёный город».

Для устранения колейности на КАД также будут перекрывать:

  • до 24 июля — первую и вторую полосы на участке с 79-го по 64-й километр внешнего кольца КАД (между Таллинским и Московским шоссе);
  • с 21:00 до 6:00 в ночь с 20 на 21 июля и с 21 на 22 июля — два съезда на развязке с проспектом Энгельса;
  • с 22 по 31 июля — первую и вторую полосы на участке с 64-го по 79-й километр внутреннего кольца КАД (между Московским и Таллинским шоссе).

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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