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Режиссер открытия Олимпиады увольняется вслед за композитором. И тоже из-за старых шуток

Из-за шутки о Холокосте 23-летней давности пришлось уволиться режиссеру церемонии открытия Олимпиады в Токио

Режиссеру церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси пришлось уволиться после того, как в Интернете опубликовали шуточный ролик 23-летней давности с его участием. Как сообщает 22 июля газета Mainichi Shimbun, в 1998 году в составе комедийного дуэта Rahmens в одном из скетчей мужчина предложил «поиграть в Холокост» и разбросал бумажных человечков.

На ролик тут же отреагировал Центр Симона Визенталя — неправительственная организация, которая в том числе занимается изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом.

«Никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов», — заявили в Центре.

Под давлением общественности Кобаяси пришлось подать в отставку. Ранее то же самое сделал композитор церемонии открытия Игр Кэйго Оямада из-за собственного признания в том, что он занимался травлей одноклассников в школе.

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально Олимпиада должна была состояться в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли соревнования на 2021-й. При этом в названии сохранили приставку «2020» в маркетинговых целях. Всего в состав российской сборной вошли 335 спортсменов. О петербуржцах, которые претендуют на медали, читайте в специальном материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

vamingo
А вот я, а вот я... манной кашей в детском саду кидался! Пойду увольнятся...
Alkaline
Наверное, за старое убийство не так чморили бы...Воспитывают сереньких безликих, в общей массе, без тени таланта НЕвыскочек.
DEMOMON
Что это ещё за игрища в "признавашки"? Совсем очумели что ли? Столько лет прошло.
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