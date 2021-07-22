Режиссер открытия Олимпиады увольняется вслед за композитором. И тоже из-за старых шуток

На ролик тут же отреагировал Центр Симона Визенталя — неправительственная организация, которая в том числе занимается изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом.

Режиссеру церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси пришлось уволиться после того, как в Интернете опубликовали шуточный ролик 23-летней давности с его участием. Как сообщает 22 июля газета Mainichi Shimbun, в 1998 году в составе комедийного дуэта Rahmens в одном из скетчей мужчина предложил «поиграть в Холокост» и разбросал бумажных человечков.

«Никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов», — заявили в Центре.



Под давлением общественности Кобаяси пришлось подать в отставку. Ранее то же самое сделал композитор церемонии открытия Игр Кэйго Оямада из-за собственного признания в том, что он занимался травлей одноклассников в школе.



32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально Олимпиада должна была состояться в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли соревнования на 2021-й. При этом в названии сохранили приставку «2020» в маркетинговых целях. Всего в состав российской сборной вошли 335 спортсменов. О петербуржцах, которые претендуют на медали, читайте в специальном материале «Фонтанки».

