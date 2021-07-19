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Композитора церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили из-за интервью 27-летней давности

Японский композитор Кейго Оямада заявил об уходе из группы, которая работает над церемонией открытия Олимпийских игр в Токио. Как сообщает 19 июля Kyodo, причиной стало интервью 1994 года, в котором Оямада признавался, что в школьные годы травил детей с ограниченными возможностями.

«Я искренне считаю, что такие действия и формулировки должны быть порицаемы», — сказал Оямада. Он также добавил, что чувствует себя виноватым и надеется лично принести извинения тем, кого он травил в школе.

Организаторы признали действия Оямады «неуместными», но не стали отказываться от его музыки на церемонии открытия Олимпиады в Токио, которая пройдет 23 июля.

Напомним, что в ней примет участие рекордное количество ЛГБТ-спортсменов, а нашествие устриц едва не сорвало соревнования по гребле в японской столице.

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Комментарии (2)

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Games organizers said Oyamada's part in the ceremony, a roughly four-minute composition to be played at the start, will not be used, with an alternative plan now being considered.

Они НЕ будут использовать его музыку, поправьте в статье.
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Фонтанка! Оч хорошо что напомнили о рекордном количестве ЛГБТ-спортсменов))) Это архиважно!) Восхищен вашим профессионализмом!)))
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