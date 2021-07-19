Композитора церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили из-за интервью 27-летней давности

Японский композитор Кейго Оямада заявил об уходе из группы, которая работает над церемонией открытия Олимпийских игр в Токио. Как сообщает 19 июля Kyodo, причиной стало интервью 1994 года, в котором Оямада признавался, что в школьные годы травил детей с ограниченными возможностями.



«Я искренне считаю, что такие действия и формулировки должны быть порицаемы», — сказал Оямада. Он также добавил, что чувствует себя виноватым и надеется лично принести извинения тем, кого он травил в школе.



Организаторы признали действия Оямады «неуместными», но не стали отказываться от его музыки на церемонии открытия Олимпиады в Токио, которая пройдет 23 июля.

