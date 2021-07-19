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На Олимпиаде в Токио выступит рекордное количество ЛГБТ-спортсменов

Рекордное количество ЛГБТ-спортсменов заявлены для участия на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает 19 июля издание Out Sports, 142 атлета из тех, кто планирует стартовать на Олимпиаде, открыто заявили о своей ориентации.

Больше всего ЛГБТ-спортсменов насчитали в команде США — 34 человека. В числе лидеров — Канада (16), Великобритания (15), Нидерланды (14), Австралия (10), Новая Зеландия и Бразилия (9).

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году были заявлены 23 открытых ЛГБТ-спортсмена, в Рио-2016 — 56. Отмечается, что в список включены спортсмены, которые открыто рассказали о своей сексуальной ориентации в СМИ или социальных сетях.

Также на Олимпиаде впервые примет участие спортсмен-трансгендер — новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард выступит в весовой категории до 87 кг. Она сделала операцию по смене пола в 2012 году. До этого она была мужчиной.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Комментарии (14)

265895032
для новых олимпийских рекордов этих педолимпийцев на соревнованиях по легкой атлетике сзади запускать надо
265055770
А не нарушают ли трансгендеры права женщин?
SNOW
Что за дискриминация! Почему посчитаны и учтены только те кто предпочитает однополый секс? Сколько участников олимпиады предпочитает секс в миссионерской позиции, догги-стайл, прочие вариации разные. Почему нет данных по ним, трудно было посчитать и сгруппировать? Кстати, те кто группируются в этом вопросе - тоже отдельная категория.
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