На Олимпиаде в Токио выступит рекордное количество ЛГБТ-спортсменов

Рекордное количество ЛГБТ-спортсменов заявлены для участия на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает 19 июля издание Out Sports, 142 атлета из тех, кто планирует стартовать на Олимпиаде, открыто заявили о своей ориентации.



Больше всего ЛГБТ-спортсменов насчитали в команде США — 34 человека. В числе лидеров — Канада (16), Великобритания (15), Нидерланды (14), Австралия (10), Новая Зеландия и Бразилия (9).



На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году были заявлены 23 открытых ЛГБТ-спортсмена, в Рио-2016 — 56. Отмечается, что в список включены спортсмены, которые открыто рассказали о своей сексуальной ориентации в СМИ или социальных сетях.

