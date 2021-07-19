Нашествие устриц в Токио едва не сорвало соревнования по гребле на Олимпиаде

С неожиданной проблемой столкнулись организаторы соревнований по гребле на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает 19 июля BBC News, устрицы магаки в Токийском заливе начали массово прикрепляться к буям, расположенным вдоль водной трассы длиной 5,6 км.



Буи предотвращают возникновение волн на поверхности, однако под тяжестью прикрепившихся к ним устриц они стали уходить под воду. Для их очистки привлекли дайверов. В самых запущенных случаях поплавки пришлось вытаскивать на берег. Оргкомитет Олимпиады потратил на это дополнительные 1,28 млн долларов. Всего извлекли 14 тонн устриц.

