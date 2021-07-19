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Нашествие устриц в Токио едва не сорвало соревнования по гребле на Олимпиаде

С неожиданной проблемой столкнулись организаторы соревнований по гребле на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает 19 июля BBC News, устрицы магаки в Токийском заливе начали массово прикрепляться к буям, расположенным вдоль водной трассы длиной 5,6 км.

Буи предотвращают возникновение волн на поверхности, однако под тяжестью прикрепившихся к ним устриц они стали уходить под воду. Для их очистки привлекли дайверов. В самых запущенных случаях поплавки пришлось вытаскивать на берег. Оргкомитет Олимпиады потратил на это дополнительные 1,28 млн долларов. Всего извлекли 14 тонн устриц.

Японцы употребляют магаки в пищу. Знатоки говорят, что у них нежный молочный вкус. Однако есть выловленных на олимпийской трассе устриц не будут из-за возможных проверок со стороны контролирующих органов.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

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Комментарии (3)

shushu
потратили больше миллиона долларов, собрали 14 тонн устриц и что, теперь их хранить где-то пока органы не проконтролируют непонятно что?
Fradkinshtein
Вот откуда мельдоний у наших гребцов. Они просто жрали устриц с буев за бесплатно... Известно, устрицы имеют тонизирующий эффект.
nalchik11
Проверка на предмет чего? Коронавируса, диверсии, допинга?
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