В Петербурге не продать и не купить недвижимость. МФЦ не предоставляют услуги Росреестра из-за технического сбоя

Читательница Галина 21 июля рассказала «Фонтанке», что с 19 июля ни в один из МФЦ города не удается подать документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимость. По ее словам, в МФЦ сказали, что «не работает программное обеспечение Росреестра», но в справочной ведомства сообщили, что у них нет информации о сбоях в работе в Петербурге.



«В итоге «подвисли» сотни сделок с недвижимостью по всему городу. Когда система заработает, никто не говорит и делают вид, что всё работает», — возмутилась женщина.



«Сидим с документами на квартиры — не зарегистрировать сделки. То есть в Санкт-Петербурге не продать и не купить недвижимость с 19.07! Говорят, что зависла федеральная программа Росреестра. Когда заработает — не знают, уже третий день сидим», — написала в редакцию читательница Елена.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МФЦ Петербурга, 19 июля действительно произошел сбой — в системе хранения данных в городском распределительном центре обработки данных. Из-за него стал недоступен ряд государственных информационных систем, в том числе используемых в работе городских МФЦ. Сейчас работа системы обработки данных полностью восстановлена, работы по восстановлению доступа к затронутым техническим сбоем системам продолжаются.



В связи с этим городские МФЦ временно не принимают документы на предоставление услуг Росреестра. С петербуржцами, записанными на подачу документов по этим услугам на 19–21 июля, согласовывают новые даты визитов в МФЦ, отметили в пресс-службе ведомства. Остальные госуслуги в МФЦ можно получить в полном объеме.



В конце августа прошлого года Росресстр запустил в Петербурге обновление системы ФГИС ЕГРН. Оно привело к увеличению нагрузки на городское управление Росреестра, вызвало массовые сбои и задержки в регистрации прав собственности на недвижимость, на которые читатели массово жаловались «Фонтанке». Постепенно работа системы пришла в норму.

