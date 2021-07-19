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«Ъ»: Совфед предложил ужесточить правила техосмотра автомобилей

ГИБДД ранее выступила за отмену ТО, однако у сенаторов есть свой план. Окончательное решение правительство примет в ближайшее время.

Как сообщает «Коммерсантъ» 19 июля, комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство РФ свой план реформирования системы техосмотра автомобилей.

В ГИБДД призывают отменить обязательное ТО для владельцев легковых машин и мотоциклов, а прошедших проверку добровольно предложили стимулировать скидками при заключении договора ОСАГО и уплате транспортного налога.

Альтернативный план Совета Федерации предполагает сохранение ТО и ужесточение существующих правил. Сенаторы предлагают перенести с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021 года вступление в силу поправок, согласно которым при фиксации нарушения дорожной камерой водитель получит штраф в две тысячи рублей, если у него не оформлена диагностическая карта, подтверждающая прохождение ТО.

Кроме того, СФ хочет обязать водителей иметь карту при себе и предъявлять ее инспектору. Если ДК отсутствует, штраф составит 500 рублей.

Также, по информации «Ъ», Совфед хочет внести изменения в законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», чтобы противостоять мошенникам, продающим диагностические карты в Интернете.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, правительство изучает поступающие предложения и примет решение «в ближайшее время». Он отметил, что власти рассматривают упрощение и оптимизацию ТО либо его отмену.

«Сегодня техосмотр у всех вызывает вопросы. Мы все понимаем, что техосмотр все покупают и реально туда никто не ездит. Но это не такое простое решение — отменил и всё. Мы сейчас комплексно все это оценим и примем решение. То, что сделаем ситуацию лучше,— в этом я убежден», — приводит слова Хуснуллина «Ъ».

Ранее «Фонтанка» писала, что президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Документ вступает в силу 22 августа 2021 года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Комментарии (11)

kоt-obormot
Там можно только поменять Ф на П - и сразу вся суть этого "совета" станет ясна, и на все 146%,
Gary
"Ну что я — сумасшедший что ли?
Кхе…
За мной, вперёд!
Сейчас я вам тут — порядок наведу!
Будете мне здесь шаляй, валяй, болтай…
Сейчас я вам всем здесь устрою!

Экзекуция! Люди!
Вперёд и только вперёд, а потом наверх, а потом обратно вниз…
Мы наведем здесь порядок!
Каждый из нас — это один, но все мы вместе — это мы!

И мы всё здесь перевернём!
Каждому только одно — свобода!
Независимость — это моя прерогатива!
Я, единственный, который способен дать возможность существованию!

Власти не существует!
Остаётся только одна мысль в каждом нашем теле!
Это мысль к существованию настоящему! Самостийному!
Бытие — это не есть сознание, бытие есть подсознание! Освобождаем себя!

Вперёд, а потом обратно!
Консервация времени — это наш девиз, но мы его закрыли!
Потому что… ты не оправдал моё доверие!
И ты тоже не оправдал моё доверие!
Я распускаю… и сам распускаюсь…
Упасть и подняться…
Нет! Лежать… раз упал!

Дорогие мои, прощайте!
Я был с вами, теперь меня с вами не будет…
Братцы! Эх! Вот так…" (С)
Yerffej Ennyl
Сделают лучше... Ага. Вот только для кого лучше, он не уточнил.
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