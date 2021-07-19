«Ъ»: Совфед предложил ужесточить правила техосмотра автомобилей

Альтернативный план Совета Федерации предполагает сохранение ТО и ужесточение существующих правил. Сенаторы предлагают перенести с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021 года вступление в силу поправок, согласно которым при фиксации нарушения дорожной камерой водитель получит штраф в две тысячи рублей, если у него не оформлена диагностическая карта, подтверждающая прохождение ТО.

В ГИБДД призывают отменить обязательное ТО для владельцев легковых машин и мотоциклов, а прошедших проверку добровольно предложили стимулировать скидками при заключении договора ОСАГО и уплате транспортного налога.

Кроме того, СФ хочет обязать водителей иметь карту при себе и предъявлять ее инспектору. Если ДК отсутствует, штраф составит 500 рублей.



Также, по информации «Ъ», Совфед хочет внести изменения в законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», чтобы противостоять мошенникам, продающим диагностические карты в Интернете.



По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, правительство изучает поступающие предложения и примет решение «в ближайшее время». Он отметил, что власти рассматривают упрощение и оптимизацию ТО либо его отмену.



«Сегодня техосмотр у всех вызывает вопросы. Мы все понимаем, что техосмотр все покупают и реально туда никто не ездит. Но это не такое простое решение — отменил и всё. Мы сейчас комплексно все это оценим и примем решение. То, что сделаем ситуацию лучше,— в этом я убежден», — приводит слова Хуснуллина «Ъ».



Ранее «Фонтанка» писала, что президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Документ вступает в силу 22 августа 2021 года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

