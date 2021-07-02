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Путин подписал закон, отвязывающий получение ОСАГО от техосмотра

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сам законопроект касается допуска на российский рынок иностранных страховых компаний. Поправки об отмене обязательного предоставления диагностической карты техосмотра автомобиля для заключения договора ОСАГО в него добавили ко второму чтению. В третьем чтении закон был принят Госдумой 15 июня, а 23 июня его одобрил Совет Федерации.

В силу закон вступит 22 августа 2021 года. Что после этого изменится как для участников рынка, так и для водителей — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Oleg_I
При том, что необходимость техосмотра по-прежнему никто не отменял. Я так понимаю, протолкнуло страховое лобби из Росгосстраха, потому что эти ребята годами сами рисовали диагностические карты.
Mutabor
А городские автобусы будут веселее и активнее влетать в остановки и пешеходов
isaon
Ментовская кормушка снова будет кормить уродов.
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