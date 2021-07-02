Путин подписал закон, отвязывающий получение ОСАГО от техосмотра

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сам законопроект касается допуска на российский рынок иностранных страховых компаний. Поправки об отмене обязательного предоставления диагностической карты техосмотра автомобиля для заключения договора ОСАГО в него добавили ко второму чтению. В третьем чтении закон был принят Госдумой 15 июня, а 23 июня его одобрил Совет Федерации.
В силу закон вступит 22 августа 2021 года. Что после этого изменится как для участников рынка, так и для водителей — читайте в материале «Фонтанки».