Инициатива касается обязательного прохождения ТО для машин физических лиц, стоимости полиса ОСАГО и размера транспортного налога.
Как заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение техосмотра для автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения ведомство направило в правительство РФ.
По словам Черникова, в ряде регионов не хватает пунктов ТО даже на минимальном уровне, а тарифная политика при формировании стоимости техосмотра «оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг». В то же время по ПДД водитель в любом случае обязан обеспечить исправность своей машины, прошел он ТО или нет, а международные обязательства России предписывают обязательное прохождение техосмотра только для автобусов и грузовиков.
Одновременно с этим МВД считает возможным стимулировать водителей добровольно проходить техосмотр. Поощрительными мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога и снижение стоимости полиса ОСАГО. «МВД России предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств», — сказал глава ГИБДД.