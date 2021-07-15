Инициатива касается обязательного прохождения ТО для машин физических лиц, стоимости полиса ОСАГО и размера транспортного налога.



Как заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение техосмотра для автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения ведомство направило в правительство РФ.

По словам Черникова, в ряде регионов не хватает пунктов ТО даже на минимальном уровне, а тарифная политика при формировании стоимости техосмотра «оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг». В то же время по ПДД водитель в любом случае обязан обеспечить исправность своей машины, прошел он ТО или нет, а международные обязательства России предписывают обязательное прохождение техосмотра только для автобусов и грузовиков.