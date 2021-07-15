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МВД предложило отменить обязательный техосмотр для частных машин и мотоциклов и снизить стоимость ОСАГО

МВД предложило правительству РФ отменить обязательный техосмотр для транспорта физических лиц

Министерство внутренних дел России предлагает провести реформу системы техосмотра.

Инициатива касается обязательного прохождения ТО для машин физических лиц, стоимости полиса ОСАГО и размера транспортного налога.

Как заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение техосмотра для автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения ведомство направило в правительство РФ.

По словам Черникова, в ряде регионов не хватает пунктов ТО даже на минимальном уровне, а тарифная политика при формировании стоимости техосмотра «оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг». В то же время по ПДД водитель в любом случае обязан обеспечить исправность своей машины, прошел он ТО или нет, а международные обязательства России предписывают обязательное прохождение техосмотра только для автобусов и грузовиков.

Одновременно с этим МВД считает возможным стимулировать водителей добровольно проходить техосмотр. Поощрительными мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога и снижение стоимости полиса ОСАГО. «МВД России предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств», — сказал глава ГИБДД.

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Комментарии (14)

Vahmistroff
Эта инициатива от этой организации настолько невероятна, что не может быть правдой.
265012891
Подождите, еще 146 поправок внесут.
Piter Russo
как можно снизить стоимость осаго, если запчасти выросли в цене и ремонт тоже подорожал?
Будут снижать порог покрываемой ответственности при дтп по осаго??
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