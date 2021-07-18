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«Опекунство убило мои мечты». Бритни Спирс пригрозила отказом от выступлений, пока её жизнь контролирует отец

Певица Бритни Спирс не будет выступать, пока находится под опекой отца

Американская певица Бритни Спирс не собирается выходить на сцену, пока находится под опекой отца. Об этом артистка сообщила в инстаграме 18 июля.

«Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Это опекунство убило мои мечты», — отметила она.

Пост посвящен критикам Бритни, которым ее танцы в собственной гостиной кажутся странными. Она ответила, что если кому-то не нравится ее «задница, то лучше идти читать долбанные книжки». Певица также рассказала, что лучше будет постить ролики с домашними танцами, чем шоу из Вегаса, где рядом не было ни одного близкого ей человека, и из-за этого она пристрастилась к травке, хотя лучше было бы ходить в спа.

Спирс, пишет певица, не собирается делать мейкап, снова выходить на сцену, миксовать свои песни и умолять вписать их в шоу. «Я бросила этим заниматься», — написала Бритни и напомнила, как ей было обидно когда за нее на церемонии награждения пела ее сестра. «Так что все, что у меня есть, это надежда. Но и ее пытаются убить», — убеждена певица.

Ранее менеджер певицы Ларри Рудольф заявил, что Бритни Спирс решила завершить карьеру.

Последние 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми. Оспорить эти отношения в суде не удалось. Сама певица подробно рассказывала о жизни в несвободе.

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