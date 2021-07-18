«Опекунство убило мои мечты». Бритни Спирс пригрозила отказом от выступлений, пока её жизнь контролирует отец

Американская певица Бритни Спирс не собирается выходить на сцену, пока находится под опекой отца. Об этом артистка сообщила в инстаграме 18 июля.

«Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Это опекунство убило мои мечты», — отметила она.

Пост посвящен критикам Бритни, которым ее танцы в собственной гостиной кажутся странными. Она ответила, что если кому-то не нравится ее «задница, то лучше идти читать долбанные книжки». Певица также рассказала, что лучше будет постить ролики с домашними танцами, чем шоу из Вегаса, где рядом не было ни одного близкого ей человека, и из-за этого она пристрастилась к травке, хотя лучше было бы ходить в спа.