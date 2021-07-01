Суд в США продлил «годы ужаса» Бритни Спирс. Её отец может продолжать заставлять её работать и принимать контрацептивы

Суд отклонил прошение адвокатов Бритни Спирс о снятии опеки отца над ней.
Как пишет 1 июля Variety, судья в своем решении ссылается на то, что в ноябре 2020 года уже было удовлетворено ходатайство защитников певицы о включении в число опекунов частной финансовой компании Bessemer Trust. Суд также отмечает, что данные неделю назад показания Бритни Спирс в суде не принимает во внимание.
23 июня, как писала «Фонтанка», певица выступила в суде впервые за два года. Она просила снять опеку над собой, которую назвала 13 годами ужаса. В частности, Спирс говорила о том, что отец заставляет её работать вне зависимости от состояния её здоровья, принуждает принимать литий, а также запрещает удалить внутриматочную спираль, чтобы вновь забеременеть.
Певица также заявила, что её слова в своих соцсетях и немногочисленных интервью о том, что она счастлива, были ложью.
После показаний Бритни Спирс в суде её поддержали многие звездные коллеги, среди которых были бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк и коллега по «клубу Микки-Мауса» Кристина Агилера.