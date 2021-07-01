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Суд в США продлил «годы ужаса» Бритни Спирс. Её отец может продолжать заставлять её работать и принимать контрацептивы

Суд Лос-Анджелеса отказал избавить Бритни Спирс от опеки отца

Суд отклонил прошение адвокатов Бритни Спирс о снятии опеки отца над ней.

Как пишет 1 июля Variety, судья в своем решении ссылается на то, что в ноябре 2020 года уже было удовлетворено ходатайство защитников певицы о включении в число опекунов частной финансовой компании Bessemer Trust. Суд также отмечает, что данные неделю назад показания Бритни Спирс в суде не принимает во внимание.

23 июня, как писала «Фонтанка», певица выступила в суде впервые за два года. Она просила снять опеку над собой, которую назвала 13 годами ужаса. В частности, Спирс говорила о том, что отец заставляет её работать вне зависимости от состояния её здоровья, принуждает принимать литий, а также запрещает удалить внутриматочную спираль, чтобы вновь забеременеть.

Певица также заявила, что её слова в своих соцсетях и немногочисленных интервью о том, что она счастлива, были ложью.

После показаний Бритни Спирс в суде её поддержали многие звездные коллеги, среди которых были бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк и коллега по «клубу Микки-Мауса» Кристина Агилера.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов. Фанаты Бритни Спирс уже несколько лет строят теории о том, что певица находится под опекой против своей воли.

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Комментарии (2)

265947515
Такие не лечатся. "Отец заставляет её работать" - охренеть. Только эвтоназия поможет.
Pilat
А был бы у неё цвет кожи черный.....все было бы иначе.
Ей бы разрешили плодится и даже принимать наркотики.
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