Суд в США продлил «годы ужаса» Бритни Спирс. Её отец может продолжать заставлять её работать и принимать контрацептивы

Суд отклонил прошение адвокатов Бритни Спирс о снятии опеки отца над ней.



Как пишет 1 июля Variety, судья в своем решении ссылается на то, что в ноябре 2020 года уже было удовлетворено ходатайство защитников певицы о включении в число опекунов частной финансовой компании Bessemer Trust. Суд также отмечает, что данные неделю назад показания Бритни Спирс в суде не принимает во внимание.



23 июня, как писала «Фонтанка», певица выступила в суде впервые за два года. Она просила снять опеку над собой, которую назвала 13 годами ужаса. В частности, Спирс говорила о том, что отец заставляет её работать вне зависимости от состояния её здоровья, принуждает принимать литий, а также запрещает удалить внутриматочную спираль, чтобы вновь забеременеть.

