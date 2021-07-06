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Конец эпохи. Бритни Спирс окончательно завершает карьеру

О планах Бритни Спирс завершить карьеру сообщил её многолетний менеджер

Американская поп-певица Бритни Спирс решила завершить карьеру, в связи с чем от неё уходит её многолетний менеджер Ларри Рудольф.

Как сообщили накануне, 5 июля, одновременно Deadline и Variety со ссылкой на письмо Рудольфа опекунам Бритни, в своём обращении менеджер отметил, что не общался с певицей более двух с половиной лет, когда она уведомила его, что берёт перерыв в выступлениях на неопределённый срок. Сейчас же он узнал, что она намерена официально завершить карьеру. Рудольф считает, что его увольнение закономерно, поскольку в его услугах она больше не нуждается. При этом он готов возобновить с ней сотрудничество, если она того пожелает.

Ларри Рудольф сотрудничал с Бритни Спирс практически на протяжении всей её карьеры, которая длится 25 лет. С 2008 года певица после серии срывов находится под опекой. В настоящий момент все финансовые дела Бритни контролируют её отец Джейми Спирс и частная юридическая фирма Bessemer Trust, а личную жизнь и здоровье — адвокат Джоди Монтгомери.

Ранее «Фонтанка» писала, что суд Лос-Анджелеса отклонил прошение адвокатов Бритни Спирс о снятии опеки отца над ней. Сама певица подробно рассказала о кошмаре, в котором она живёт последние 13 лет.

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Комментарии (6)

37492837492
Целая эпоха прошла мимо меня )
Spora
Эта картера по-моему завершилась ещё 25 лет назад...
hal9000
Правды тут конеЧно не узнать..больше похоже что гражданка подсела на какое то зелье...Малахов мне каЭтся ее охотно пригласит к себе на передачу...
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