Конец эпохи. Бритни Спирс окончательно завершает карьеру

Американская поп-певица Бритни Спирс решила завершить карьеру, в связи с чем от неё уходит её многолетний менеджер Ларри Рудольф.



Как сообщили накануне, 5 июля, одновременно Deadline и Variety со ссылкой на письмо Рудольфа опекунам Бритни, в своём обращении менеджер отметил, что не общался с певицей более двух с половиной лет, когда она уведомила его, что берёт перерыв в выступлениях на неопределённый срок. Сейчас же он узнал, что она намерена официально завершить карьеру. Рудольф считает, что его увольнение закономерно, поскольку в его услугах она больше не нуждается. При этом он готов возобновить с ней сотрудничество, если она того пожелает.

