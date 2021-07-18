Вот что изменится в вашем здоровье, если вы начнете пить томатный сок

Томатный сок — это не только мякоть и вода, но и куча полезных витаминов Фото: Дарья Селенская / Cеть городских порталов Поделиться Поделиться







Даже те, кто выращивает помидоры на подоконнике, уже начали собирать первый урожай. Еще немного — и томаты заполонят все прилавки и ленты соцсетей. Сеть городских порталов решила разобраться, чего хорошего можно найти в помидорах, чем они полезны и кому противопоказаны. Если ваш томатный сбор превосходит все ожидания, смело готовьте из него сок.

Томатный сок в значительной степени сохраняет качества свежих помидоров или томатной пасты. Он считается одним из самых удачных компонентов разнообразных диет (17 ккал на 100 граммов), снижает уровень сахара в крови и богат витаминами. Чем еще полезен томатный сок и кому он противопоказан, нам рассказали диетологи.



Какие витамины есть в томатном соке?

Томатный сок богат витаминами группы B, бета-каротином, витаминами C, PP и E. Он содержит соединения железа, магния, меди, марганца, кальция, калия и других минеральных и биологически активных веществ, необходимых организму. Кстати, по содержанию магния и железа томаты вообще занимают одно из первых мест среди продуктов.

За насыщенный красный цвет помидоров отвечает ликопин — природный краситель с антиоксидантными свойствами. В свежих томатах (в зависимости от яркости окраски) его количество достигает 50 мг/кг .



Полезные вещества в томатном соке Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.



Конечно, после термической обработки помидоров (в частности во время приготовления томатного сока) в них становится меньше витамина С , зато появляются другие полезные свойства.

— При тепловой обработке полезные свойства томатов не ухудшаются, а, наоборот, улучшаются, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — После двух минут варки или обжаривания возрастает количество полезного ликопина. Так, наибольшее его количество — в томатной пасте (до 1500 мг/кг).

Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.

Благодаря бета-каротину томатный сок укрепляет слизистые и защищает организм от заболеваний. Бета-каротин — это естественный иммуностимулятор, который повышает иммунный потенциал организма независимо от вида антигенов, то есть действует неспецифично.

Кроме того, томатный сок помогает организму вырабатывать гормон радости серотонин, поэтому может помочь снять напряжение и последствия стресса, а за счет калия полезен для сердечно-сосудистой системы.

Чем полезен томатный сок для сердца?



Томатный сок богат витамином B6, который играет важную роль в укреплении стенок сосудов. Сок снижает риск развития тромбоза, его рекомендуют пить при варикозной болезни, гипертонии и стенокардии, а также после перенесенного инфаркта миокарда.

— Есть убеждение, что томатный сок рекомендуют пить во время полетов, потому что во время длительного перелета кровь начинает застаиваться и плохо циркулирует, — говорит Оксана Выдря. — Да, такие исследования есть. Они показали, что регулярное употребление томатного сока предупреждает образование тромбов, приводящих к опасным для здоровья и жизни последствиям. Людям, которые много времени проводят в сидячем положении, например, на работе или в автомобиле, томатный сок может помочь избежать серьезного заболевания — тромбоза вен на ногах.

Чем полезен томатный сок для кишечника?

Томатный сок незаменим в питании больных, страдающих запорами. Помимо клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, он содержит вещества, повышающие тонус кишечной стенки. Сок обладает желчегонными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Его рекомендуют при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и пониженной кислотности желудочного сока.



Томатный сок может выводить токсины из организма?

Благодаря соединениям серы и хлора томатный сок благотворно влияет на работу печени и почек. Поэтому его рекомендуют включать в рацион больных, страдающих интоксикацией организма (например, алкогольной или лекарственной). Сок оказывает мягкое мочегонное действие, а в смеси с капустным соком (один к одному) помогает страдающим желчнокаменной болезнью.

Томатный сок предотвращает проблемы с предстательной железой?

Здесь мы возвращаемся к вопросу о ликопине. Его мощные антиоксидантные свойства действительно помогают предотвращать развитие рака и проблемы с предстательной железой, такие как аденома и рак простаты. Причем эти свойства могут сохраняться даже в пастеризованном соке.

— Но это не значит, что нужно пить томатный сок в больших количествах и считать, что он защитит от таких серьезных заболеваний. Профилактикой таких серьезных заболеваний является комплекс мероприятий, направленный на образ жизни человека, — утверждает Оксана Выдря.



Кому противопоказан томатный сок?

Томатный сок можно пить почти всем. Без сахара его могут пить диабетики (его гликемический индекс — 38) и те, кто хочет похудеть. Но опять же в рамках разумного — не больше двух стаканов в день. Устраивать себе томатные диеты не нужно. Но осторожными к такому продукту надо быть пациентам с подагрой, язвой и гастритом.



Противопоказания томатного сока Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Кроме того, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом, они противопоказаны пациентам с заболеваниями желчных путей и желчнокаменной болезнью.

Ирина Бородина — врач-диетолог, кандидат наук, терапевт первой категории.

Кормящим матерям томатный сок не рекомендуют пить, если у малыша диарея. А чтобы томатный сок принес максимум пользы, его нужно пить отдельно от еды — лучше всего за 30 минут. Еще больше положительного эффекта можно почувствовать, если пить томатный сок вприкуску с оливками, сыром, зеленью, орехами или сладким перцем.

