Замена колеса грузовика рядом с остановкой общественного транспорта в Курортном районе Петербурга привела к серьезным травмам у женщины-пешехода. Со слов очевидцев, пострадавшую отбросило к забору.
Как сообщили «Фонтанке» в дежурной части полиции Курортного района, около 12:30 у дома 570 по Приморскому шоссе, когда 43-летний мужчина ремонтировал грузовой автомобиль КАМАЗ, у машины взорвалось колесо. В результате пострадала 62-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Портал «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев произошедшего сообщает, что водитель КАМАЗа с логотипом «Транснефти» и подмосковными номерами менял пробитое колесо рядом с остановкой общественного транспорта у санатория «Северная Ривьера». В этом месте много пешеходов, так как там ходят на пляж. Что-то у мужчины пошло не так, и запаска взорвалась и полетела в сторону тротуара, по которому шли люди.
«А там — дорога к пляжу, и там шла я в этот момент. Не дошла пяти метров. И девушка с коляской с другой стороны. Она быстро отбежала. Взрывной волной и ободом пожилую женщину отнесло к сетке (забора. — Прим. ред.). Лежит с рваной раной руки, не встает. Кость наружу», — рассказала очевидица. По словам женщины, водитель грузовика сам экстренные службы вызывать не стал, а сказал сделать это ей. Скорая приехала быстро, и медики попросили всех разойтись.