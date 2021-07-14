Замена колеса грузовика рядом с остановкой общественного транспорта в Курортном районе Петербурга привела к серьезным травмам у женщины-пешехода. Со слов очевидцев, пострадавшую отбросило к забору.



Как сообщили «Фонтанке» в дежурной части полиции Курортного района, около 12:30 у дома 570 по Приморскому шоссе, когда 43-летний мужчина ремонтировал грузовой автомобиль КАМАЗ, у машины взорвалось колесо. В результате пострадала 62-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.