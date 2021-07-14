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Взорвавшееся колесо грузовика покалечило пожилую женщину в Зеленогорске. Водитель ремонтировался у остановки

Пожилая женщина тяжело пострадала от взорвавшегося колеса КАМАЗа на Приморском шоссе

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Замена колеса грузовика рядом с остановкой общественного транспорта в Курортном районе Петербурга привела к серьезным травмам у женщины-пешехода. Со слов очевидцев, пострадавшую отбросило к забору.

Как сообщили «Фонтанке» в дежурной части полиции Курортного района, около 12:30 у дома 570 по Приморскому шоссе, когда 43-летний мужчина ремонтировал грузовой автомобиль КАМАЗ, у машины взорвалось колесо. В результате пострадала 62-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Портал «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев произошедшего сообщает, что водитель КАМАЗа с логотипом «Транснефти» и подмосковными номерами менял пробитое колесо рядом с остановкой общественного транспорта у санатория «Северная Ривьера». В этом месте много пешеходов, так как там ходят на пляж. Что-то у мужчины пошло не так, и запаска взорвалась и полетела в сторону тротуара, по которому шли люди.

«А там — дорога к пляжу, и там шла я в этот момент. Не дошла пяти метров. И девушка с коляской с другой стороны. Она быстро отбежала. Взрывной волной и ободом пожилую женщину отнесло к сетке (забора. — Прим. ред.). Лежит с рваной раной руки, не встает. Кость наружу», — рассказала очевидица. По словам женщины, водитель грузовика сам экстренные службы вызывать не стал, а сказал сделать это ей. Скорая приехала быстро, и медики попросили всех разойтись.

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Комментарии (2)

Greedleak
Это не мелочи. Есть машины, где стопорное кольцо устанавливают между шиной и ободом. При накачивании рекомендуется класть колесо этим кольцом вниз, иначе, если срывает, летит оно далеко и высоко, может и вместе с башкой шиномонтажника отлететь. Судя по видео на Ютубе, именно оно и стоит на камазовских шинах.
Хорошъ
Это ещё мелочи. Бывает на ходу резина с хлопком отлетает.
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