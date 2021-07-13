ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ) бизнесмена Ильи Трабера перевалило за первое полугодие 2021 года 5,6 млн т грузов, что почти в 3 раза больше достижения аналогичного периода в 2020 году и где-то на 1 млн т меньше, чем за весь прошлый год. Такую динамику не показала ни одна портовая компания на российских берегах Балтийского моря.

Если же вспомнить, что 2020 год НКТ завершили с 40-процентным отрывом от собственных результатов 2019-го, то не преувеличим: Трабер стремится обогнать всех. В переводе на грузы мы видим зарождение новой звезды морского угольного экспорта России — по итогам полугодия НКТ перевалили где-то 5 % всего объема.



В формате Усть-Луги доля бизнеса Ильи Трабера составляет почти 11 % суммарного грузооборота порта (52,9 млн т), впереди лишь такие гиганты, как ООО «Невская трубопроводная компания» и АО «Усть-Луга Ойл» Андрея Бокарева, а также АО «Ростерминалуголь» Искандара Махмудова. Но, в отличие от них, НКТ попали в топ-5 стивидоров Усть-Луги впервые — и сразу заняли 4-е место, обогнав ООО «Европейский серный терминал», владение которым СМИ приписывают Александру Жукову, зятю Романа Абрамовича.

Свои достижения НКТ реализуют на терминале «Юг-2» — в прошлом основном активе обвиненного в хищении денег государственной «Транснефти» Валерия Израйлита. Сегодня этот терминал — основной актив лично Ильи Трабера — с начала мая он единственный владелец компании.

Зато лидер перевалки первого полугодия 2020 года — «Невская трубопроводная компания» Андрея Бокарева — на этот раз сильно сдал позиции. Её результат 6 месяцев 2021-го — 10,8 млн т — оказался почти в полтора раза худшим, чем год назад, когда компания загрузила на танкеры 14,3 млн т нефти. Впрочем, морской экспорт сырой нефти показал снижение по всем портам страны, хотя и не столь глобально — на 9,4 % .



Вряд ли с этим связано то, что Андрей Бокарев превзошел всех в массовой популярности, обратившись к российскому президенту с предложением произвести редевелопмент петербургского порта и получив письменное предписание рассмотреть его идею. Речь о том, чтобы обрабатываемые в Большом порту Санкт-Петербург грузы перенаправить в Усть-Лугу, а на месте петербургского порта построить жилье и бизнес-центры. «Фонтанка» писала, как Минтранс уже приступил к изучению этого вопроса.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Стоит добавить несколько слов про еще одного участника портового бизнеса Усть-Луги, не попавшего пока в статистику грузооборота, но явно пребывающего в позиции низкого старта. Это ООО «Ультрамар» Андрея Бонч-Бруевича, строящее терминал для перевалки 12 млн т минеральных удобрений в год. Объект заработает на полную мощность в 2022 году, но уже сейчас активно готовится, причем совсем не так, как это делают другие претенденты на участие в портовом бизнесе. Последние ищут способы привлечь владельцев грузов — в этом суть конкуренции, без грузов терминалы никому не нужны, мощностей же в Усть-Луге заявлено больше, чем потребностей. «Ультрамар» же, помимо поиска партнеров-грузовладельцев, обзаводится собственной грузовой базой.



Не далее как в начале июля Андрей Бонч-Бруевич договорился с «Уральской горно-металлургической компанией» о создании производства сульфата аммония на базе ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод». А еще в группу «Ультрамар» входит ООО «Смарт Балк Терминал», 70 % долей которого принадлежат одному из крупнейших в России производителей минеральных удобрений ПАО «Фосагро». Это — безусловное конкурентное преимущество. Стабильный грузооборот только у того, кто имеет собственный груз.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Большой порт Санкт-Петербург за первое полугодие показал присущую ему стабильность — 30,6 млн т, что на 2,6 % больше аналогичного периода прошлого года. Тут даже очередность расположения лидеров из первой пятерки не поменялась, хотя в абсолютных цифрах все, кроме АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Михаила Скигина, чуть-чуть сдали свои позиции. Самый «сдавший» — АО «Морской порт Санкт-Петербург» из бизнес-империи Владимира Лисина. Его грузооборот в минувшем полугодии сократился на 0,4 млн т. ПНТ единственный из великолепной пятерки петербургского порта увеличил продуктивность в сравнении с первым полугодием 2020 года. Правда, тоже чуть-чуть — на 0,3 млн т. Надо сказать, что 2020 год компания завершила тоже с весьма приличной динамикой: 9,2 млн т против 7,9 млн т в 2019-м.



Попавшее в самую необычную передрягу ООО «Феникс» — его, напомним, Генеральная прокуратура собралась национализировать в связи с незаконным, по её мнению, происхождением денег, на которые был построен принадлежащий компании терминал «Порт Бронка», — показало в первом полугодии сдержанный рост: 1,8 млн т против 1,6 млн т за тот же период 2020-го.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В целом же топ-5 стивидоров расположенных в Петербурге и Ленинградской области портов Балтийского моря по итогам первого полугодия 2021 года мало изменился. Там тот же состав участников, которые были бы расположены в том же порядке, если бы не сокращение грузооборота «Невской трубопроводной компании», которая уступила вторую строчку в рейтинге «Ростерминалуглю».

Мы видим абсолютного лидера грузооборота — контролируемое государственным ПАО «Транснефть» ООО «Приморский торговый порт». Он проиграл в цифрах самому себе — 26,1 млн т за эти 6 месяцев против 29,5 млн т за такие же в прошлом году, но уверенно сохранил лидирующую позицию по отношению ко всем остальным.

