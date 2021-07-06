Грузчиков забыли. Без них петербургский порт превратится в элитное жильё

автор фото Александр Чиженок/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Такой вывод можно сделать из протокола совещания межведомственной рабочей группы по проработке вопроса редевелопмента Большого порта Санкт-Петербург, оказавшегося в распоряжении «Фонтанки». Группа заседала в прошлом месяце, 10 июня, под руководством заместителя министра транспорта России Александра Пошивая. 11 июня протокол подписал исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса Виталий Клюев.

В документе много обтекаемых формулировок, но кое-что становится понятным. Главное: идея президента «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева о переносе петербургского порта в Усть-Лугу воспринята совершенно серьезно и, что самое главное, официально на самом высоком уровне.



Как писала «Фонтанка», cогласно предложению Андрея Бокарева за 440 млрд рублей можно вывести портовые мощности за пределы города (например, в Усть-Лугу), а на освободившихся 600 га построить жилье и коммерческие объекты в количестве 4,8 млн кв. м.

Согласно расчетам авторов проекта, на освобожденной от порта территории будут созданы 11,5 тысячи рабочих мест. Нынешняя выручка резидентов территории посчитана на уровне 130 млрд рублей в год, тогда как по завершении проекта она сможет вырасти до 1,5 триллиона, а их налоговые платежи будут достигать 84 миллиардов. С такими цифрами Бокарев обратился к президенту Владимиру Путину и озвучил четыре желания. Поручить правительству — поддержать программу, Росимуществу — распродать на аукционах землю в порту. Пока не существующей корпорации развития портов Северо-Западного региона — готовить документы для согласования стройки и ВЭБ.РФ — признать вывод порта проектом общегосударственной значимости. Письмо Бокарева Путин переслал премьер-министру Мишустину для консультаций с ведомствами и регионами.



В протоколе так и написано: первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил «проработать необходимость редевелопмента территории Большого порта Санкт-Петербург». И назначены исполнители — Минтранс, Минэкономразвития и Росимущество. Совещательные голоса у петербургского и областного правительств и «заинтересованных организаций» — собственно работающих в петербургском порту стивидоров. Срок — 1 августа. К этому дню рабочая группа должна доложить Белоусову свою позицию о целесообразности реализации проекта.

В заседании рабочей группы принимали участие представители почти всех крупных стивидоров петербургского порта. Но в протокол почему-то попала позиция только ПАО «Уралкалий», «Балтийский балкерный терминал» которого переваливает в нашем порту минеральные удобрения — 6,4 млн тонн в 2020 году (чуть больше 10% грузооборота порта).

Это единственная на сегодняшний день позиция, высказанная не для СМИ, а для официального доклада на самом высоком уровне. В «Уралкалии» полагают, что попадающим под редевелопмент стивидорам необходимо выделить земельные участки на берегу Финского залива для строительства новых терминалов и найти источники финансирования такого строительства. Если же речь пойдет о перевалке грузов сторонними стивидорами, в «Уралкалии» предлагают задуматься о компенсации разницы между текущими ставками перевалки в петербургском порту и теми, которые предложат сторонние стивидоры.



Кроме того, представители «Уралкалия» попросили 10 лет на строительство и введение в эксплуатацию нового терминала — если такая потребность возникнет. Эти 10 лет они хотели бы доработать на старом месте, без всякого редевелопмента.

Можно подумать, такова позиция всех петербургских портовиков. Но это не совсем так. «Балтийский балкерный терминал» в своем роде уникален. Он один из двух в Большом порту Санкт-Петербург стивидоров, имеющих собственную грузовую базу — минеральные удобрения своего владельца «Уралкалия». Такой же бонус у АО «Нева-Металл», принадлежащего ПАО «Северсталь», но там ниже грузооборот (3,4 млн тонн в 2020 году), и представителя «Северстали» на заседании рабочей группы не было.

Между тем остальные 17 стивидоров петербургского порта играют совсем в другую игру — они «грузчики», которые целиком и полностью зависят от грузов, которые им доставят. «Уралкалий» и «Нева-Металл» могут себе позволить построить за 10 лет новые терминалы или передать свои грузы «сторонним стивидорам» в той же Усть-Луге, где свободных мощностей достаточно. У остальных-то своих грузов нет, и они рискуют попросту остаться без куска хлеба. Но мнения «грузчиков» почему-то в протоколе заседания рабочей группы отсутствуют.



Генеральный директор ООО «УК Глобал портс» (контролирует 3 терминала в петербургском порту с общим грузооборотом 16,1 млн тонн — 27% грузооборота всего порта) Альберт Лихолет, например, так и сказал, отвечая на вопросы журналистов: «Эта инициатива не проработана, а площадки, на которой можно было бы задать вопросы, у нас раньше не было. Хотелось бы понять, как предполагается реализовывать эту инициативу с точки зрения компенсации капиталовложений в первую очередь. Наверное, должен быть диалог инициатора и собственников терминалов…»

Впрочем, инициатору «переселения» порта — «Трансмашхолдингу» — рекомендовано предложить всем стивидорам высказать свои предложения. Нетрудно догадаться, какими они будут: дипломатичные сомнения в целесообразности «переноса» порта уже высказали представители основных игроков — «Петербургского нефтяного терминала», Global Ports и ООО «Управление транспортными активами».

Остальные решения рабочей группы сводятся к подготовке документов, причем пункт 8 звучит неотвратимо:



«…Рекомендовать АО «Трансмашхолдинг» представить в Минтранс России: Комплекты документов, необходимые для осуществления: закрытия Большого порта Санкт-Петербург;

реконструкции морского порта Усть-Луга; внесения изменений в схемы территориального планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. 2. Проект плана мероприятий (дорожной карты) с обязательным указанием этапов реализации проекта…»

Стоит добавить, инициатор «переселения» Андрей Бокарев собственных интересов в Большом порту Санкт-Петербург не имеет, но занимает весомое место в порту Усть-Луга. У принадлежащего ему ООО «Толинг» доли в АО «Усть-Луга ойл» (перевалка нефтепродуктов) и в ООО «Невская трубопроводная компания» (перевалка сырой нефти) всего 43 млн тонн в 2020 году — 42% грузооборота всего усть-лужского порта, уже сегодня одного из крупнейших портов Европы.

Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

