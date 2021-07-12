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СК: Во время поездки в конвойном автомобиле в Ломоносове умер обвиняемый в бытовом убийстве

В Следственном комитете по Ленинградской области раскрыли причину, по которой в Ломоносовском районном суде ждали умершего по дороге арестанта.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, 12 июля скончался фигурант дела о бытовом убийстве, которое находится в производстве Следственного комитета. 67-летнему мужчине вменяют умышленное причинение смерти, на теле жертвы насчитали 22 ножевых ранения.

Подозреваемого задержали в конце мая. Суд определил его в следственный изолятор. В понедельник срок пребывания под стражей истекал, фигуранта везли на первое продление меры.

По информации «Фонтанки», по дороге в суд мужчина начал задыхаться. В ГУ МВД по Петербургу и области добавили, что заключённый, которого конвоировали полицейские, пожаловался на боль в сердце. Ему вызвали скорую помощь, но приехавшим медикам спасти его не удалось.

«По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности», — сообщили в полицейском главке. Точную причину смерти определят судмедэксперты.

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Комментарии (12)

Antuan Rokanten
Не совсем понятно, как срок заключения под стражей мог истечь в понедельник, если его задержали в конце мая. Соответственно, срок должен истечь в конце июля. На два месяца всегда заключают сначала.
263836471
Виновных в его смерти нет?
Белогривые лошадки.
Медный бык!!!
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